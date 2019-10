Bianca Andreescu est blessée au genou gauche, met un terme à sa saison

SHENZHEN, Chine — La Canadienne Bianca Andreescu a confirmé qu’elle souffre d’une blessure au genou gauche, jeudi, ce qui signifie que sa saison est terminée.

«J’ai subi un test d’imagerie par résonance magnétique sur mon genou après le match d’hier soir, et malheureusement les résultats ne m’ont laissé d’autre choix que de me retirer», a-t-elle déclaré au site internet de la WTA.

La veille, la championne en titre des Internationaux des États-Unis avait été contrainte à l’abandon lors de son deuxième match de la phase de groupes aux Finales de la WTA contre la Tchèque Karolina Pliskova.

«C’est très décevant», a convenu Andreescu, qui avait offert une poignée de main à Pliskova après avoir perdu le premier set 6-3, portant sa fiche en carrière contre elle à 0-2.

«C’est le dernier tournoi de la saison. Tu veux tout donner, mais des choses se produisent. Tu dois prendre du recul, tout analyser. C’est ce que j’ai fait. Je crois que c’est la meilleure décision que je pouvais prendre.»

En conséquence, l’Américaine Sofia Kenin, une joueuse réserviste, affrontera l’Ukrainienne Elina Svitolina vendredi.

Andreescu a déclaré qu’elle s’était tordu le genou en effectuant un retour en coup droit lors du cinquième jeu contre Pliskova.

«J’ai entendu ‘crac’, a-t-elle évoqué. Après ça, je ne pouvais plus mettre de poids sur ma jambe. Sur le terrain, le physiothérapeute m’a dit que c’était mon ménisque, donc j’ai reçu un bandage. J’avais beaucoup de difficulté à plier ma jambe à cause du bandage, et la douleur était de plus en plus aiguë, donc j’ai dû arrêter.

«Je me suis battue avec les armes que j’avais, mais je ne voulais pas aggraver la situation», a-t-elle poursuivi.

Cette décision met donc un terme à une saison spectaculaire, en dépit des nombreuses blessures.

Andreescu s’est hissée au quatrième échelon mondial après avoir remporté ses trois premiers tournois en carrière, donc les Internationaux des États-Unis — son premier titre du Grand Chelem.

Entre ses deux premières conquêtes, Andreescu s’est retrouvée sur la touche pendant près de quatre mois à cause d’une blessure à une épaule.

La Canadienne s’est blessée au dos dès son premier match aux Finales de la WTA, une défaite contre son idole Simona Halep, avant de subir une blessure à un genou qui a mis un terme à sa campagne.

«J’ai vraiment besoin de me reposer, a-t-elle admis. Ç’a été une saison courte, mais très longue à la fois. Je dois me reposer, passer du temps avec ma famille, mes amis, me ressaisir, puis entamer ma remise en forme.

«Je reviendrai encore plus forte en 2020.»

Andreescu est la deuxième joueuse à se retirer des Finales de la WTA à cause d’une blessure. La Japonaise Naomi Osaka a pris la même décision à cause d’une blessure à une épaule, et elle a été remplacée par Kiki Bertens.

La Presse canadienne