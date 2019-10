F1: Hamilton se retrouve en «terrain propice» au GP des États-Unis

AUSTIN, Texas — Lewis Hamilton apprécie particulièrement le paysage vallonné et désertique au coeur du Texas.

C’est assez facile à constater. Le pilote Mercedes est pratiquement invincible à cet endroit, où il a enlevé les honneurs du Grand Prix de Formule 1 des États-Unis à cinq reprises depuis 2012 — une de ces victoires lui a même permis de s’adjuger le championnat du monde en 2015.

C’est donc un terrain propice à un autre de ses exploits.

S’il l’emporte et obtient un autre championnat du monde dimanche après-midi, alors il occupera seul le deuxième rang de l’histoire de la F1 à ce chapitre, à une seule conquête du premier rang.

Le Britannique pourrait décrocher son sixième championnat du monde en carrière, ce qui lui permettrait de devancer l’Argentin Juan Manuel Fangio, le «Parrain» des pilotes de F1, et de s’approcher à un seul du total de sept récoltés par l’Allemand Michael Schumacher, qui est considéré comme le plus grand pilote de l’histoire de la course automobile.

Hamilton ne devrait pas éprouver trop d’ennuis à y parvenir. Il doit seulement finir la course parmi les huit premiers, dimanche.

«C’est une piste qui m’est favorable, donc j’ai très hâte qu’on y tourne, et qui sait si je serai en mesure de compléter le travail?, a dit Hamilton. J’espère que nous connaîtrons une bonne course ici.»

Le principal intéressé a cependant été très modeste quant à ses chances de boucler le championnat. Même s’il n’a aucune véritable raison de le faire.

Hamilton est passé très près de s’adjuger le championnat la semaine dernière en triomphant à Mexico, mais la troisième place de son coéquipier Valtteri Bottas a retardé les festivités d’une semaine. Bottas est le seul qui puisse encore lui ravir le titre, mais ses chances tiennent à un cheveu.

«Ça ne me dérange pas, a confié Hamilton à propos du fait d’avoir été incapable de clore le débat la semaine dernière. J’adore la course automobile.»

Hamilton n’a pas triomphé au Texas l’an dernier, terminant troisième derrière l’éventuel vainqueur Kimi Raikkonen — alors chez Ferrari.

Ferrari et Red Bull en embuscade?

Hamilton devra cependant se méfier de Ferrari et Red Bull ce week-end sur le circuit des Amériques.

Ferrari a décroché les six dernières positions de tête et le vainqueur du Grand Prix des États-Unis est toujours parti du premier rang sur la grille depuis l’ajout de la course texane au calendrier de la F1. Cette récente séquence n’a cependant généré que trois victoires pour la ‘Scuderia’, et aucune depuis Singapour le 22 septembre.

«Nous voulons de toute évidence être meilleurs», a reconnu le directeur de Ferrari Mattia Binotto.

De son côté, Verstappen tentera de tourner la page sur une contre-performance à Mexico. On lui a retiré sa pole position en raison d’une pénalité pour avoir omis de ralentir sous un drapeau jaune en qualifications. Puis, il a été victime d’une crevaison dès le quatrième tour en course. Le Hollandais, qui avait la voiture pour l’emporter, s’est finalement contenté de la sixième position.

Verstappen avait fini deuxième au Texas l’an dernier, après avoir remporté sa bataille contre Hamilton dans le dernier tour.

«Tout est possible sur cette piste, puisqu’il y a de nombreux endroits où dépasser, ce qui rend la course beaucoup plus spectaculaire», a expliqué Verstappen, qui participera à son 100e Grand Prix en carrière, à l’âge de 22 ans.

Jim Vertuno, The Associated Press