Nationals: un triomphe du type ‘je vous l’avais dit’ pour le d.g. Mike Rizzo

WASHINGTON — Le triomphe des Nationals permet d’une certaine façon au directeur général Mike Rizzo de dire ‘voyez, je vous l’avais dit’.

Le choix d’engager et de garder le cap avec le gérant Dave Martinez, dont le groupe montrait une fiche de 19-31 à la fin mai – le pire dossier après 50 matches, parmi les clubs qui ont fini par remporter la Série mondiale.

L’embauche de vétérans délaissés comme Gerardo « Baby Shark » Parra. Bâtir, en cette ère, la formation la plus âgée des majeures dont Howie Kendrick, qui a été extraordinaire en séries.

La notion de se soucier autant de la chimie que des nouvelles statistiques.

La décision remise en question de ménager Stephen Strasburg il y a si longtemps, après une opération au coude droit. Joueur le plus utile de la Série mondiale, Strasburg est devenu le premier lanceur de l’histoire à compléter les séries avec une fiche de 5-0.

La foi en une vision à l’ancienne des attentes envers un lanceur partant. Chacune des victoires de Washington en ronde ultime a débuté avec Strasburg ou Max Scherzer au monticule.

«Mike est un gars de baseball. Il l’a toujours été, a dit le premier but Ryan Zimmerman. Il se fie sur ses recruteurs, sur les gars qui se rendent voir des matches. Il est quand même devenu de son temps, avec les nouvelles statistiques et toute l’info disponible. L’un ne veut pas dire de tourner le dos à l’autre. Je pense qu’il y a moyen de les combiner, et je dirais que Mike fait du très beau travail à ce niveau-là.

«Pour lui, la chimie et ce qui a rapport au vestiaire, c’est très important. Ne pas aller chercher de mauvais gars, de mauvais coéquipiers. Il va nous consulter, nous demander si on a entendu quelque chose à propos d’un tel joueur.»

La saison morte ayant maintenant débuté, Rizzo doit retourner au travail.

Strasburg pourrait décliner une option. Anthony Rendon, qui a frappé un circuit dans les deux derniers matches contre Houston, peut accéder à l’autonomie.

Zimmerman, en quelque sorte le visage de l’organisation, à 35 ans, pourrait ne pas obtenir une 16e campagne avec les Nationals. Il était là quand des saisons de 102 et 103 revers ont mené à des premiers choix au repêchage, incluant Strasburg (l’autre a été Bryce Harper).

Mais avant tout ça, samedi ce sera le défilé des champions, sur Constitution Avenue.

«L’organisation mérite du crédit pour la façon dont l’équipe a été assemblée. Ils ont fait confiance à plusieurs vieillards. Peu de clubs auraient osé le faire, a dit le releveur Sean Doolittle.

«Il y a bien des gars de plus de 30 ans. Selon les gens les plus intelligents de la pièce, ce n’est plus comme ça qu’on gagne des matches. Nous sommes très fiers d’avoir gagné la Série mondiale en étant l’équipe la plus âgée dans les majeures.»

Howard Fendrich, The Associated Press