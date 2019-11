Weber et Chiarot ont bien appuyé le trio de Danault et vice versa

MONTRÉAL — Claude Julien avait une carte cachée dans son jeu depuis le début de la saison et il l’a révélée mardi soir, réunissant Ben Chiarot et Shea Weber pour neutraliser les meilleurs éléments adverses.

Depuis le début de la saison, Weber avait fait la paire avec Victor Mete et certains soirs, c’était plutôt le duo de Jeff Petry qui avait reçu le mandat de contrer le premier trio de l’adversaire.

Face aux Bruins de Boston, Chiarot a joué avec Weber, complétant souvent une unité de cinq avec le trio de Phillip Danault, Brendan Gallagher et Tomas Tatar.

«Quand je suis arrivé ici, Claude (Julien) m’avait mentionné qu’il pourrait me jumeler avec ‘Weby’ (Weber) quand nous jouons contre des équipes avec un trio très dangereux, a raconté Chiarot après la victoire de 5-4 dans laquelle il a inscrit le but vainqueur. Ça fait un duo vraiment axé sur la défensive pour jouer contre le meilleur trio adverse. C’était le plan dès le début.»

Le trio de Patrice Bergeron, David Pastrnak et Brad Marchand a marqué seulement un but contre le Tricolore, en avantage numérique. À forces égales, c’est le Canadien qui a obtenu la majorité des tirs et des chances quand le premier trio des Bruins était sur la patinoire.

«C’est certainement pas à l’avantage de Victor Mete, même s’il est un bon patineur et qu’il bouge bien rondelle, d’affronter de gros trios, a admis Julien. Il faut être capable de s’ajuster.

«Nous voulions créer un duo avec du poids, avec deux costauds, a-t-il ajouté. Notre trio (de Danault) les avait affrontés l’hiver dernier. Nous voulions leur rendre la tâche difficile. Il faut donner crédit à nos deux défenseurs. Ben a eu besoin d’une période d’adaptation. Il a connu des matchs difficiles en début de saison, mais il semble avoir trouvé ses repères. Il est plus à l’aise dans notre jeu collectif.»

Chiarot, qui a signé un contrat de trois saisons et 10,5 millions $ US en tant que joueur autonome cet été, affiche un différentiel de plus-4 lors des six derniers matchs.

Weber et lui ont bien été appuyés par Danault, Gallagher et Tatar au cours de la rencontre.

«Ils ne commettent pas de revirements, ils sont toujours en bonne position en zone défensive, a dit Chiarot au sujet des membres du premier trio du Tricolore. Il y en a tout le temps un des trois en repli, ce qui nous permet d’être agressifs et de ne pas laisser d’espace à l’adversaire pour faire des jeux. Ils ont été brillants (mardi soir). Ils ont rendu notre vie facile.»

De son côté, Danault a rendu hommage à Chiarot et Weber.

«Oui, notre trio a fait du bon travail, mais nos défenseurs ont été très actifs. Ils sont fatigants à affronter. Ils font mal. Ce n’est jamais agréable d’affronter ces gars-là. ‘Weby’ et ‘Benny’ sont deux gros gaillards. Ils ont fait le travail», a conclu Danault.

Alexis Bélanger-Champagne, La Presse canadienne