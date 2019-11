Sylvain Bruneau est auréolé du titre d’entraîneur de l’année au Canada

MONTRÉAL — Sylvain Bruneau, l’entraîneur de la révélation de l’année au tennis féminin Bianca Andreescu, est le lauréat du Prix Jack Donohue décerné à l’entraîneur de l’année au Canada.

Cet honneur, remis par l’Association canadienne des entraîneurs (ACE), reconnaît la contribution exceptionnelle d’un(e) entraîneur(e) canadien(ne) qui illustre les qualités remarquables du légendaire Jack Donohue. Ces qualités comprennent l’honnêteté, l’intégrité, une attitude positive, la compétitivité et l’amour du sport.

Devenu l’entraîneur personnel d’Andreescu l’année dernière, Bruneau a contribué à faire d’elle l’une des meilleures joueuses du circuit en 2019.

La jeune athlète de 19 ans a remporté son premier tournoi professionnel en mars à Indian Wells. Après sa victoire à la Coupe Rogers en août, elle a confirmé son énorme potentiel en devenant la première Canadienne de l’histoire à remporter un titre majeur lorsqu’elle a pris la mesure de l’Américaine Serena Williams en finale des Internationaux des États-Unis.

«En établissant une définition précise de ses objectifs, un plan solide autant au niveau technique que tactique, et un état d’esprit positif, Sylvain a aidé Bianca Andreescu à développer la résilience et une confiance en elle qui lui a permis de tenir tête à l’une des meilleures joueuses de tennis de l’histoire… et à la battre», a souligné Lorraine Lafrenière, chef de la direction de l’ACE.

Bruneau doit recevoir son prix, vendredi soir, lors d’un gala organisé pour récompenser les entraîneurs et dirigeants sportifs les plus méritants et influents au Canada.

«Je suis si fière de lui, a confié Andreescu. Je dois avouer que je ne suis pas du tout surprise qu’il remporte ce prix et c’est très assurément le premier de plusieurs. Je suis très reconnaissante de pouvoir compter sur lui et qu’il fasse partie de mon équipe.»

Bruneau a entrepris sa carrière d’entraîneur dès l’âge de 18 ans, alors qu’il était encore étudiant. Cinq ans plus tard, il a fait son premier déplacement sur la scène internationale avec Tennis Canada. Depuis, il a gravi les échelons jusqu’au poste d’entraîneur national en chef du tennis féminin.

