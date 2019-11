Menés par Kyle Connor, les Jets infligent un 3e revers de suite aux Canucks

WINNIPEG — Kyle Connor a marqué un but et ajouté une aide et les Jets de Winnipeg ont infligé une troisième défaite d’affilée aux Canucks de Vancouver, qu’ils ont vaincus 4-1 vendredi soir.

Jack Roslovic, Mark Scheifele et Adam Lowry, ce dernier dans un filet désert, ont également marqué pour les Jets (9-7-1), qui ont obtenu un point au classement lors de leurs quatre dernières sorties, incluant trois victoires.

Connor Hellebuyck a fait sa part avec une performance de 31 arrêts pour les Jets, qui ont inscrit une neuvième victoire de suite face aux Canucks.

J.T. Miller, le meneur chez les Canucks au chapitre des buts marqués, a réussi son 8e but de la saison et privé Hellebuyck d’un blanchissage.

Dans la défaite, Thatcher Demko a également réalisé 31 arrêts.

Après une première période durant laquelle aucune équipe n’a trouvé le fond du filet, Miller a permis aux Canucks d’ouvrir la marque à 6:53 du deuxième vingt après avoir fait dévier un tir de Troy Stecher.

Les Jets ont créé l’égalité en avantage numérique quelque cinq minutes plus tard grâce au but de Roslovic, et Scheifele a procuré aux Jets une avance de 2-1 en trouvant le fond du filet avec 3:06 à jouer à la période médiane.

Connor a marqué le filet d’assurance, et son 6e de la saison, à 13:35 de la troisième période après avoir subtilisé la rondelle à Tyler Myers.

