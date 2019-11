Pete Alonso semble seul dans la course au prix Jackie-Robinson dans la Nationale

MONTRÉAL — Il n’y avait pas un engouement comme celui connu avec la présence de Shohei Ohtani dans la course à l’obtention du prix Jackie-Robinson, remis aux meilleures recrues du Baseball majeur, en 2019. Mais plus la saison a progressé et plus de jeunes joueurs ont attiré l’attention de la planète baseball.

Voici un aperçu des finalistes dans chaque ligue (avec entre parenthèses le lauréat en 2018), ainsi que le choix de La Presse canadienne.

Ligue nationale (Ronald Acuna fils, Brave d’Atlanta)

Pete Alonso, Mets de New York

Le premier-but des Mets devrait être fin seul dans la course. Il a mené les Ligues majeures avec 53 circuits, abaissant ainsi le record pour le plus grand nombre de circuits par une recrue, établie par Aaron Judge, des Yankees de New York, en 2017.

Alonso constitue l’une des principales raisons pour lesquelles les Mets ont été aussi longtemps dans la course au quatrième as cette saison.

En chiffres: ,260/,358/,583; 155 CS; 53 CC; 120 PP; 103 PC

Mike Soroka, Braves d’Atlanta

Le droitier de Calgary a offert toute une entrée en matière à sa première saison complète dans le Baseball majeur. Le lanceur de 22 ans a participé au match des étoiles après avoir remporté 13 de ses 17 décisions sur 29 départs.

Sa MPM a été la troisième de la Nationale. Ceux qui l’ont devancé à ce chapitre — Hyun-Jin Ryu et Jacob deGrom — sont en lice pour le Cy-Young.

En chiffres: 29 Départs; 13V-4D; 2,68 MPM; 174 2/3 ML; 142 RAB; 41 BB

Fernando Tatis fils, Padres de San Diego

S’il n’avait pas été blessé, Tatis aurait pu chauffer Alonso dans la course au trophée Jackie-Robinson. Malheureusement pour lui — et pour les amateurs de baseball — il n’a pris part qu’à 84 matchs et s’est présenté que 372 fois au marbre.

Ça ne l’a pas empêché de frapper 106 coups sûrs, dont 41 de plus d’un but.

En chiffres: ,317/,379/,590; 22 CC; 53 PP; 61 PC; 16 BV

Choix de La Presse canadienne: Pete Alonso l’emportera probablement en recevant tous les votes de première place.

Ligue américaine (Shohei Ohtani, Angels de Los Angeles)

Yordan Alvarez, Astros de Houston

Si la formation des Astros n’était pas bourrée d’autant de talent, peut-être qu’Alvarez serait seul dans la course dans l’Américaine. Le premier-but et frappeur désigné a été limité à 369 présences au bâton à sa première campagne, mais il a pleinement saisi sa chance. Il a frappé 27 circuits, ajouté 26 doubles et produit 78 points pour les finalistes malheureux de la Série mondiale.

En chiffres: ,313/,412/,655; 27 CC; 78 PP; 58 PC

Brandon Lowe, Rays de Tampa Bay

Le deuxième-but et troisième-but des Rays a suffisamment bien fait dans la première moitié de saison pour être invité au match des étoiles, mais des blessures l’ont grandement diminué en deuxième moitié de saison, le limitant à 82 matchs au total.

Malgré tout, Lowe a frappé 80 coups sûrs et n’a commis que trois erreurs en défensive, toutes au deuxième sac.

En chiffres: ,270/,336/,514; 17 CC; 17 2B; 2 3B; 51 PP; 42 PC

John Means, Orioles de Baltimore

Means est venu mettre un petit baume sur cette saison de misère des Orioles, qui ont perdu 100 matchs ou plus (108) pour une deuxième saison d’affilée. Le gaucher de 26 ans a été utilisé lors de 31 rencontres, dont 27 comme partant.

En 155 manches et un tiers, il a compilé un excellent ratio RAB/BB de 121/38. Les Orioles ont remporté 54 victoires en 2019. Means en a 12 à sa fiche. Sa moyenne de points mérités, en vertu de la fiche des Orioles, tient du miracle.

En chiffres: 27 Départs; 12V-11D; 3,60 MPM; 155 ML; 121 RAB; 38 BB

Choix de La Presse canadienne: Une fiche positive à Baltimore et une MPM en deçà de 4,00? Notre choix va à John Means. Alvarez devrait toutefois obtenir la faveur des électeurs.

————

*Légende: moyennes: au bâton/présence/puissance; CS: coups sûrs; CC: circuits; PP: points produits; PC: points comptés; BV: buts volés

V-D: Victoires-Défaites; MPM: moyenne de points mérités; ML: manches lancées; RAB: retraits au bâton; BB: buts sur balles.

Frédéric Daigle, La Presse canadienne