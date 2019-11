Stefanos Tsitispas bat Dominic Thiem et remporte les Finales de l’ATP

LONDRES — Stefanos Tsitsipas est venu de l’arrière pour vaincre Dominic Thiem 6-7 (6), 6-2, 7-6 (4), dimanche, pour devenir le plus jeune champion des Finales de l’ATP en 18 ans et mettre la main sur le titre le plus important de sa carrière.

Le Grec de 21 ans s’est relevé après avoir perdu un premier set serré pour se bâtir un coussin de 4-0 en deuxième manche. Il a ensuite résisté à la remontée de l’Autrichien lors du set décisif.

Tsitsipas n’a pas su protéger un bris hâtif en troisième manche, qui lui avait permis de se bâtir une avance de 3-1. Il a cependant gagné les trois derniers points du bris d’égalité final, concrétisant la victoire lorsque Thiem a retourné un service hors des lignes de côté.

Du coup, il devenait le plus jeune champion des Finales de l’ATP depuis Lleyton Hewitt en 2001.

«Je n’ai aucun indice pourquoi j’ai aussi bien joué au deuxième set, a déclaré Tsitsipas. J’étais pas mal frustré de jouer avec tant de nervosité pour la première fois à un si gros événement. J’avais une avance d’un bris (au troisième set), je n’ai pas réussi à le protéger. Les choses se sont décidées au bris d’égalité, et je suis tellement soulagé par cette remarquable performance et par la bataille que j’ai livrée sur le court.»

C’est la quatrième année de suite que les Finales de l’ATP couronnent un nouveau champion après les triomphes du Britannique Andy Murray (2016), du Bulgare Grigor Dimitrov (2017) et de l’Allemand Alexander Zverev (2018).

Plus tôt en journée, les Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert avaient remporté le titre en double pour la première fois de leur carrière, 6-3, 6-4 contre Raven Klaasen, de l’Afrique du Sud, et Michael Venus, de la Nouvelle-Zélande.

Les deux Français, qui n’ont pas concédé une seule manche pendant la semaine, avaient perdu en finale l’année dernière face aux Américains Mike Bryan et Jack Sock après avoir laissé filer une balle de match.

Le duel entre Tsitsipas et Thiem se voulait une reprise de leur confrontation en finale du tournoi de Pékin, le 6 octobre dernier, que Thiem a gagné 3-6, 6-4, 6-1.

Tsitsipas a mérité sa place en finale après avoir battu le Suisse Roger Federer pour la deuxième fois cette saison, samedi.

Le Grec a livré une impressionnante performance surtout si l’on tient compte du fait qu’il avait joué un difficile match de trois sets contre Rafael Nadal vendredi, tandis que Federer profitait d’une journée de congé additionnelle.

Champion du tournoi Next Gen de 2018, Tsitsipas est devenu seulement le troisième joueur à atteindre le match ultime des Finales de l’ATP à sa première présence.

Quant à Thiem, il avait poursuivi sur sa belle lancée, samedi, en défaisant Zverev 7-5, 6-3 en demi-finale. Il tentait de devenir le premier Autrichien à remporter le tournoi de fin de saison du circuit masculin.

Lors du volet préliminaire, Thiem avait défait Federer et le Serbe Novak Djokovic. Il a cependant une autre finale de prestige, lui qui s’est incliné deux fois face à Rafael Nadal en finale des Internationaux de France, en 2018 et en 2019.

«Ç’a été si serré, a déclaré Thiem après le match de dimanche. Mais c’est comme ça au tennis.»

Mattias Karen, The Associated Press