Le gain de dimanche a permis à Jackson Jeffcoat d’ajouter au palmarès familial

CALGARY — Jackson Jeffcoat a ajouté la conquête de la coupe Grey au palmarès familial.

L’ailier défensif de six pieds trois, 253 livres a réussi deux des six sacs des Blue Bombers de Winnipeg dans leur étourdissante victoire de 33-12 aux dépens des Tiger-Cats de Hamilton, dimanche, au stade McMahon. Ce championnat de la Ligue canadienne de football est le premier de Jeffcoat, mais le troisième de sa famille. Son père, Jim, a gagné deux fois le Super Bowl avec les Cowboys de Dallas au cours d’une carrière de 15 saisons dans la NFL.

«Mon père disait toujours que les grands joueurs font de grands jeux dans les grands matchs, a raconté le jeune Jeffcoat. C’est mon premier titre au football et j’en veux davantage.»

Cette conquête de la coupe Grey est venue couronner la troisième saison de Jeffcoat à Winnipeg. Il a réussi 23 plaqués, cinq sacs et provoqué deux échappés en 12 matchs en 2019. Les Bombers ont terminé troisièmes dans l’Ouest en vertu de leur dossier de 11-7. Ils ont gagné la coupe Grey grâce à trois victoires sur les terrains adverses: 35-14 à Calgary et 20-13 à Regina, avant de surprendre les Tiger-Cats, meilleure équipe de la saison avec une fiche de 15-3.

Les Tiger-Cats avaient remporté les deux rencontres face aux Blue Bombers cette saison.

«Cette équipe a travaillé d’arrache-pied et y a cru depuis le début, a dit Jeffcoat. Je me souviens d’avoir écouté cette rencontre en conduisant vers la maison l’an dernier et de me dire: ‘Nous allons être de ce match et l’emporter la saison prochaine’.»

Jeffcoat et compagnie ont donné le ton tôt dans la rencontre en provoquant des revirements sur trois des quatre premières possessions des Ti-Cats. Le quart Dane Evans n’a jamais pu se sentir à l’aise et n’a complété que 16 de ses 27 passes pour 203 verges et un touché, mais deux interceptions, en plus de commettre trois échappés.

«C’est la Coupe Grey, un match de championnat, a souligné Jeffcoat. Nous allons jouer à la hauteur de l’événement, du football de championnat. Il faut remercier nos demis défensifs aussi. Ils nous ont donné le temps de pourchasser le quart. (…) Si vous nous en donnez le temps, nous nous rendrons jusqu’à lui.»

Jim Jeffcoat et sa femme, Tammy, ont tous deux assisté à cette rencontre. Le choix de premier tour des Cowboys en 1983 a été très impressionné de la performance défensive des Bombers et très fier du jeu de son fils.

«C’est formidable de l’avoir vu gagner en maturité et jouer de la façon dont il l’a fait aujourd’hui, a indiqué celui qui est maintenant entraîneur adjoint avec les Renegades de Dallas, de la XFL. Ma femme et moi sommes très fiers. C’est une sensation incroyable pour lui, mais pour nous également.»

Jim Jeffcoat a été intronisé au Temple de la renommée de l’Université de l’État de l’Arizona ainsi qu’à celui du Fiesta Bowl, en plus de voir son inscrit à l’anneau d’honneur de l’équipe de football de l’université. Après avoir amorcé sa carrière avec les Cowboys, il l’a conclue avec les Bills de Buffalo (1995 à 1997), terminant avec 102,5 sacs.

Il estime que le terrain plus long et plus large de la LCF sied bien aux pourchasseurs de quarts.

«C’est fait exactement pour eux. J’adore ça. C’est sur mesure pour son style de jeu.»

La défense acharnée des Bombers a été aidée par le meilleur jeu au sol de la ligue. Les vainqueurs ont amassé 186 verges au sol en 28 courses. Andrew Harris, natif de Winnipeg et meneur de la ligue en 2019 avec 1380 verges au sol, a compté pour 134 de ces 186 verges en 18 courses, dont une couronnée par un touché. Il a ajouté cinq attrapés pour 35 verges et un autre majeur.

Cette performance lui a valu d’être nommé joueur et joueur canadien par excellence de cette rencontre, un baume sur les plaies laissées par son exclusion des honneurs individuels du circuit Ambrosie après qu’il eut été suspendu deux matchs pour dopage.

«Il n’a pas changé sa façon de jouer, a noté Jackson Jeffcoat. C’est une bête!»

