Lundi soir, c’était au tour de Joel Embiid de peiner contre les Raptors

TORONTO — Joel Embiid récolte en moyenne 21 points par match mais lundi, Marc Gasol et les Raptors ont muselé le membre de deux équipes d’étoiles, ajoutant un autre gros nom aux joueurs qu’ils ont fort bien contenu, cette saison.

Toronto mène la NBA pour le plus bas taux de réussite des tirs chez l’adversaire, avec 41,3 pour cent.

Kawhi Leonard, la superstar des Clippers, n’a récolté que 12 points contre son ancienne équipe. LeBron James des Lakers a dû se contenter de 13 points, et Damian Lillard des Blazers s’est arrêté à neuf points.

Embiid – un centre de sept pieds qui s’est autoproclamé «le joueur le plus imparable de la ligue», en mars, a connu une soirée de 0 en 11. Il a été blanchi pour la première fois de sa carrière dans la NBA, en 190 matchs.

«Marc Gasol, on ne fait pas mieux comme grand bonhomme en défense, a dit l’entraîneur des Raptors, Nick Nurse. Sa taille, sa condition physique, son sens du basket, son niveau d’effort. Et quand mentalement vous devenez plus forts, ça se répand un peu, je pense. C’est un peu comme ça que tout commence.

«Donnons le mérite aux gars, a t-il poursuivi. L’exécution était de très haut niveau, sans compter qu’ils jouent avec beaucoup d’intensité.»

Acquis en février dernier, dans l’échange envoyant Jonas Valanciunas à Memphis, Gasol n’a fourni que trois points, lundi. Mais il a réussi neuf passes et avec lui comme général, la défense de Toronto était une machine bien huilée.

«Il est un ancien joueur défensif de l’année (2013)», a rappelé l’entraîneur des 76ers, Brett Brown.

La recrue des Raptors Terence Davis étudie depuis longtemps le jeu de Gasol. Il confie qu’on ne peut pas sous-estimer la présence «très vocale» du vétéran de 34 ans.

«Je le vois évoluer depuis longtemps, a dit Davis. Il a joué avec Memphis (de 2008 jusqu’à la transaction), et c’est tout près de chez moi. J’allais aux matches quand j’étais jeune. Étouffer le jeu d’Embiid autant que ça, c’est vraiment spécial.»

Au dernier quart, une séquence a fait sourire où les arbitres ont sanctionné Davis pour une faute discutable envers Josh Richardson. Tapageur, le public du Scotiabank Arena a applaudi avec enthousiasme quand Richardson a raté les trois lancers francs.

Davis a apprécié la réaction de la foule et a déclaré: «J’ai adoré ça, vraiment aimé. C’était comme si la foule me soutenait parce que, eh bien, vous l’avez vu.»

Les Raptors ont une fiche de 12-4, tout comme Miami et Boston; seul Milwaukee fait mieux dans l’Est. Cela malgré des blessures à Kyle Lowry et Serge Ibaka, qui vont rater un neuvième match consécutif mercredi, lors d’une visite des Knicks de New York.

Nurse espère pouvoir compter sur le duo dimanche à la maison, contre le Jazz de l’Utah. Les deux joueurs n’ont pas participé à l’entraînement de mardi, par contre.

«Lowry était un entraîneur adjoint, a blagué Nurse, avant d’élaborer. Il est très direct. Il a beaucoup d’expérience et il est très intelligent, et les gars l’écoutent. Il a sauté dans la mêlée pour dire ce qui n’allait pas. Il leur montre comment bien faire les choses.»

Le garde Matt Thomas s’est fracturé le majeur gauche à Atlanta samedi. Nurse s’attend à ce qu’il rate environ un mois.

La prochaine grande tâche des Raptors sera de faire la vie dure à la recrue ontarienne RJ Barrett, des Knicks.

«Il a souvent le ballon et il inscrit un bon nombre de points. Il est polyvalent, a dit Nurse. Leurs entraîneurs ont confiance en lui. Ils vont l’utiliser de plusieurs façons.»

Le natif de Mississauga affiche des moyennes de 15,1 points, 5,6 rebonds et 3,6 passes par rencontre.

Lori Ewing , La Presse canadienne