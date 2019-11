Le Canadien s’incline 6-4 face aux Devils et perd un 6e match de suite

MONTRÉAL — Quelques erreurs coûteuses ont encore une fois coulé le Canadien, jeudi soir au Centre Bell, et la formation montréalaise a encaissé un sixième revers d’affilée, baissant pavillon par la marque de 6-4 face aux Devils du New Jersey.

C’est la première fois depuis février 2018 que le Tricolore connaît une séquence de six défaites.

Encore une fois, ce n’est pas un manque d’effort qui a mené aux malheurs du Canadien, mais plutôt un déséquilibre dans l’opportunisme des deux équipes. Les Devils ont trouvé le moyen de marquer sur quatre attaques en surnombre, tandis que les joueurs locaux ont dû travailler fort et multiplier les assauts pour trouver le fond du filet.

Blake Coleman a amassé deux buts et deux aides pour les Devils (9-11-4) et Travis Zajac, un but et deux aides. Miles Wood, Jesper Boqvist et Damon Severson ont aussi fait mouche, tandis que Mackenzie Blackwood a effectué 44 arrêts. Nikita Gusev a accumulé trois aides.

Jesperi Kotkaniemi a inscrit un premier but depuis le 9 octobre en plus de récolter une aide pour le Canadien (11-9-5). Brendan Gallagher, Joel Armia et Artturi Lehkonen ont aussi fait bouger les cordages. Carey Price a accordé cinq buts sur 34 lancers.

Coleman a été le premier à toucher la cible, à 7:19 du premier vingt, mais Gallagher a répliqué 22 secondes plus tard.

Le Canadien n’a toutefois jamais été en mesure de se donner un élan. Chaque fois qu’il a créé l’égalité pendant les deux premières périodes, les Devils ont repris les devants en moins de 150 secondes.

Zajac a marqué 36 secondes après Gallagher, Wood a touché la cible 1:36 après Kotkaniemi et Boqvist a donné les devants 4-3 aux Devils à mi-chemin de la deuxième période 2:26 après qu’Armia eut relancé le Canadien.

Les buts de Coleman et Zajac ont été inscrits au terme d’attaques à deux contre un, tandis que Wood a déjoué Price en échappée. Boqvist a marqué sur un retour après un lancer violent de Nico Hischier.

À l’autre bout de la patinoire, le Canadien a travaillé fort pour chacun de ses buts et a aussi manqué un peu de chance. Kotkaniemi a atteint le poteau en deuxième période.

Alors qu’il était la cible de quelques applaudissements sarcastiques des spectateurs, Price est enfin venu à la rescousse de ses coéquipiers avec moins de 10 secondes à faire au deuxième vingt. Il a étiré le bras pour capter un tir de Kyle Palmieri avec sa mitaine.

Price a aussi été solide devant Taylor Hall tôt en troisième période. Hall s’est échappé et s’est buté deux fois à Price. Hischier a aussi pu profiter d’un retour, mais Price a réussi un troisième arrêt coup sur coup.

Price a cependant été impuissant à 8:21, quand Severson l’a battu lors d’une autre attaque à deux contre un. Frustré, Price a frappé la barre transversale avec son bâton à quelques reprises avant de le briser en deux avec son genou.

Mais encore une fois, le Canadien n’a pas baissé les bras et Lehkonen a réduit l’écart à 5-4 seulement 16 secondes plus tard. Ses efforts sont toutefois arrivés à court.

Coleman a porté le coup de grâce en marquant dans un filet désert avec 1:16 à écouler au cadran.

Le défenseur Brett Kulak avait été inséré dans la formation du Tricolore à la place de Cale Fleury. Ce dernier avait participé aux 16 derniers matchs des siens, tandis que Kulak avait été laissé de côté lors des deux dernières rencontres.

Le Canadien jouera son prochain match samedi après-midi, quand les Flyers de Philadelphie seront les visiteurs au Centre Bell. Le Tricolore prendra ensuite la direction de Boston, pour affronter les Bruins, dimanche.

Alexis Bélanger-Champagne, La Presse canadienne