Hamilton en position de tête au GP Abou Dhabi; Stroll en milieu de grille

MONTRÉAL — Le pilote Mercedes Lewis Hamilton tentera de couronner une autre saison dominante en signant une deuxième victoire d’affilée, et une cinquième en carrière, au Grand Prix de Formule 1 d’Abou Dhabi dimanche.

Le Britannique a décroché la position de tête lors de la séance de qualifications, samedi. Hamilton a signé un temps d’une minute et 34,779 secondes sur le circuit Yas Marina pour s’adjuger sa cinquième position de tête cette saison.

«Ç’a été très difficile d’obtenir la ‘pole position’ ici. Hier, j’ai été chancelant, donc j’ai dû me ressaisir pendant la soirée et retourner en piste aujourd’hui beaucoup plus concentré», a déclaré Hamilton à sa sortie de la Flèche d’argent.

Ce dernier a retranché 0,194 seconde au chrono de son coéquipier Valtteri Bottas, qui disposait pourtant d’un moteur Mercedes neuf — donc plus performant. Le Finlandais devra cependant s’élancer en queue de peloton puisqu’il a dû procéder au remplacement de son groupe motopropulseur à l’aube du week-end.

«Je n’avais pas d’aussi bonnes sensations au volant de ma voiture aujourd’hui, mais de toute façon je devrai partir du dernier rang, donc je devrai retrouver mon esprit combatif pour demain (dimanche)», a évoqué Bottas, déçu.

Max Verstappen, au volant de sa Red Bull, partira aux côtés de Hamilton sur la première ligne dimanche, devant les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Sebastian Vettel.

Pour sa part, le Québécois Lance Stroll a accédé à Q2 et partira de la 12e place. Son coéquipier chez Racing Point, Sergio Perez, sera deux échelons devant lui sur la grille de départ.

Hamilton s’est adjugé son sixième championnat des pilotes il y a deux courses, et il a brièvement souligné l’événement vendredi en remplaçant le no 44 qui orne sa voiture par le no 1.

La séance de qualifications s’est déroulée à la tombée de la nuit, afin de réunir des conditions semblables à celles qui seront en vigueur pendant la course. Le Grand Prix d’Abou Dhabi est la 21e et dernière étape de la saison 2019 de F1.

La Presse canadienne