Le Canada retranche neuf joueurs en vue du Championnat mondial junior

OAKVILLE, Ont. — La direction d’Équipe Canada junior a retranché neuf joueurs de son camp de sélection, jeudi soir, à l’issue de la rencontre préparatoire entre le Canada et les joueurs étoiles du circuit universitaire canadien.

Le Canada a ramené sa formation à 24 joueurs avant de quitter pour l’Autriche ce week-end.

Les défenseurs Braden Schneider, Peter Diliberatore et Thomas Harley, les attaquants Cole Perfetti, Dylan Holloway, Connor Zary, Alex Newhook, Peyton Krebs et le gardien de but Hunter Jones ont été retournés dans leurs clubs respectifs.

L’équipe devra couper un joueur avant le début du tournoi qui s’amorcera le 26 décembre, en République tchèque.

Plus tôt dans la journée, l’équipe a appris que Barrett Hayton avait été prêté par les Coyotes de l’Arizona. Le cinquième choix au total du repêchage de 2018 a récolté un but et trois mentions d’aide en 14 matchs avec les Coyotes cette saison.

L’attaquant de 19 ans a fait partie de la formation ayant terminé au sixième rang l’an dernier en Colombie-Britannique. Il avait alors récolté quatre aides en cinq rencontres.

«Il est un bon joueur et il s’améliore, a reconnu l’entraîneur-chef Dale Hunter. C’est un bon leader. C’est ce dont nous avons besoin.

«Nous avons toujours besoin de beaucoup de talent, mais avec son leadership dans le vestiaire, ça va nous être utile.»

L’ajout de Hayton survient après que les Red Wings de Detroit eurent permis à Joe Veleno de rejoindre l’équipe nationale, lundi. Veleno est aussi l’un des cinq vétérans de la dernière mouture.

Veleno devrait rejoindre ses coéquipiers en Europe, tout juste avant le coup d’envoi du tournoi.

«Lorsque les vétérans sont de retour dans la formation, ça fait une différence, a déclaré Hunter. Ils peuvent parler aux jeunes joueurs et discuter de la pression et ce que signifie ce tournoi.

«Cela n’a pas de prix.»

Hayton pourrait brouiller les cartes et s’imposer à titre de premier centre de la formation. Il ajoute également plusieurs options à l’attaque avec Veleno, Dylan Cozens et Ty Dellandrea.

La direction de l’équipe attend de voir si les Blackhawks de Chicago et les Islanders de New York donneront le feu vert à Kirby Dach et à Noah Dobson.

Le Canada se dirigera vers Vienne, en Autriche, ce week-end afin de poursuivre sa préparation avant les matchs préparatoires contre la Suisse, le 19 décembre, et la Finlande, le 23.

Joshua Clipperton, La Presse canadienne