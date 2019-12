Ferrari accorde une prolongation de contrat à Leclerc jusqu’en 2024

Charles Leclerc a signé une prolongation de contrat avec l’écurie Ferrari de Formule 1 jusqu’à la fin de la saison 2024.

Leclerc s’est joint à la Scuderia au début de la saison dernière, après un an chez Sauber, en vertu d’une entente valide jusqu’à la fin de 2021.

Après une première campagne réussie avec Ferrari, au cours de laquelle il a terminé quatrième au classement des pilotes et devant son coéquipier Sebastian Vettel, Leclerc a été récompensé par cette nouvelle entente.

«Cette dernière saison avec la plus célèbre équipe de la Formule 1 en a été une de rêve pour moi, a confié Leclerc. J’ai hâte de profiter d’une relation plus étroite encore avec l’équipe après ce qui a été une année 2019 intense et passionnante. Je suis impatient de voir ce que l’avenir nous réserve et j’ai hâte de recommencer la prochaine saison.»

Leclerc a entrepris la saison 2019 comme pilote no 2 derrière Vettel, quadruple champion du monde, mais il s’est rapidement imposé en remportant deux courses — y compris sur le sol de Ferrari en Italie — et sept positions de tête pour une victoire et deux positions de tête pour Vettel.

Leclerc a terminé 24 points devant Vettel au classement des pilotes.

«Après chaque course cette année, notre souhait de prolonger notre contrat avec Charles est devenu de plus en plus évident et cette décision signifie qu’il sera maintenant avec nous pour les cinq prochaines saisons», a révélé le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto.

La saison prochaine, cela fera 13 ans que Ferrari n’a pas remporté le championnat des pilotes et 12 ans depuis leur dernière victoire au championnat des constructeurs.

The Associated Press