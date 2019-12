NBA: place aux matches du jour de Noël, incluant les Raptors face aux Celtics

Le joueur le plus utile de la saison dernière sera de la partie. Les champions en titre aussi tandis qu’à Los Angeles, deux puissances vont s’affronter.

Il est temps de faire place aux matches du jour de Noël dans la NBA.

«Nous avons très hâte, a dit Kyle Lowry des Raptors, les monarques en titre du circuit. Pendant toute ma jeunesse, ce jour-là, j’étais rivé à ma télé. Ça va être fabuleux de le vivre comme joueur, près de ma famille et de mes amis, et d’avoir une aussi grande visibilité.»

Quatre des cinq meilleurs clubs de l’Est seront en action dont les Bucks du joueur par excellence Giannis Antetokounmpo, à Philadelphie (14h30).

Le ‘Greek Freak’ a des statistiques encore meilleures cette année qu’au même point en 2018. Milwaukee a d’ailleurs gagné 18 matches d’affilée, du 10 novembre au 16 décembre.

Le programme va débuter avec les Celtics à Toronto, à midi. Ce sera la première fois qu’un match de Noël est présenté en sol canadien.

On verra aussi Houston à Golden State (17h00), Clippers – Lakers (20h00) et Pelicans – Nuggets (22h30).

Les Warriors et La Nouvelle-Orléans sont dans les bas-fonds, mais la confrontation hollywoodienne devrait être passionnante.

«Ce sera le jour de Noël, a dit l’entraîneur des Lakers, Frank Vogel. J’espère que tout le monde aura du bon temps avec la famille mais de notre côté, nous avons une victoire à aller chercher.»

Les Lakers ont LeBron James et Anthony Davis, les Clippers Paul George et Kawhi Leonard. Les Lakers ont un rendement de 24-6, les Clippers de 22-10.

«Je dirais que ça va bien, a résumé George. Je dirais que ça va bien.»

Lui et James ont leurs moments spectaculaires, et il n’y a plus de doute quant à savoir si les deux grandes vedettes pourraient bien travailler ensemble.

«Nous savons quel est notre objectif final, a confié Davis. Quand les vétérans sont des meneurs et que tous se rallient à la cause, c’est facile pour nous d’avoir de la chimie.»

«L’important est de s’améliorer tous les jours», ajoute James, qui s’est blessé lors du jour de Noël l’an dernier. C’est d’ailleurs à ce point où la saison des Lakers a dérapé, leur faisant rater les séries.

Golden State doit se débrouiller sans Klay Thompson et Stephen Curry durant la majorité de la campagne. Quant aux Pelicans, ils ont été inclus à l’horaire car on croyait y voir le premier choix, Zion Williamson, mais il est tombé au combat dès la ligue estivale. Sans oublier les blessures affectant Pascal Siakam, Marc Gasol et Norman Powell, chez les Raptors.

Il reste que les Raptors sont impatients de retrouver une telle vitrine. Ils n’ont pas figuré au programme de Noël depuis 2001, rendant alors visite aux Knicks de New York.

«Ça va être intéressant, a dit l’entraîneur des Raptors, Nick Nurse. J’aurais aimé pouvoir compter sur plus de réguliers, mais il faut jouer quand même. On verra. Je pense que ça va être plaisant. Je reçois beaucoup de messages de la maison. Tout le monde va regarder ça.»

Tim Reynolds, The Associated Press