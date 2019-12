Carey Price au repos, Charlie Lindgren fera face aux Hurricanes mardi

RALEIGH, N.C. — Le gardien Charlie Lindgren effectuera un retour au jeu dans une enceinte sportive qu’il n’oubliera probablement jamais.

Un peu plus de deux semaines après son rappel du Rocket de Laval, Lindgren défendra les filets du Canadien de Montréal mardi soir face aux Hurricanes de la Caroline au PNC Arena lors du dernier d’une longue séquence de sept matchs à l’étranger.

L’entraîneur-chef Claude Julien a confirmé la nouvelle en matinée. Au passage, il a également annoncé que l’attaquant suédois Lukas Vejdemo prendra part à un premier match dans la LNH.

Rappelé le 14 décembre, Vejdemo a récolté huit buts et huit aides en 30 parties avec le club-école du Canadien dans la Ligue américaine.

Pour Lindgren, par ailleurs, il s’agit de retrouvailles avec l’endroit de sa toute première victoire dans la LNH, à son tout premier match, malgré le fait qu’il ait concédé un but dès le premier tir dirigé vers lui.

Le 7 avril 2016, soit environ une semaine après avoir signé un contrat de deux ans avec le Tricolore, Lindgren bloquait 26 tirs dans un gain de 4-2 contre les Hurricanes.

Depuis ce temps, Lindgren a participé à 17 autres matchs dans la LNH. Sa fiche en carrière est de huit gains, huit revers en temps réglementaire et deux autres en prolongation ou en fusillade. Sa moyenne de buts alloués est de 2,89 et son taux d’efficacité est de ,912. Il compte deux blanchissages en carrière, le 5 novembre 2017 à Chicago et le 26 février 2018 face aux Flyers de Philadelphie.

Son dernier match dans la LNH remonte au 6 avril dernier, lors du dernier match de la saison régulière. Le Canadien avait alors vaincu les Maple Leafs de Toronto 6-5 en fusillade dans un match lors duquel Ryan Poehling avait marqué quatre buts, dont le filet décisif en tirs de barrage, à sa première sortie dans la LNH.

Lindgren a joué pour la dernière fois le vendredi 13 décembre, soit la veille de son rappel par le Canadien. Face aux Americans de Rochester, à la Place Bell, il avait accordé trois buts sur 20 tirs dans une défaite de 3-2.

Sa fiche avec le Rocket cette saison est de 7-6-3, avec une moyenne de buts alloués de 2,67 et un taux d’arrêts de ,893.

Ainsi, Carey Price, victime de 11 buts lors de défaites successives face au Lightning de Tampa Bay et aux Panthers de la Floride au cours du week-end, profitera d’une première journée de congé depuis le match du 11 décembre contre les Sénateurs d’Ottawa au Centre Bell.

Depuis, il a amorcé les sept matchs du Tricolore et présenté une fiche de trois gains et quatre défaites. Lors de ces sept matchs, il a maintenu une moyenne de buts alloués de 3,31 et un taux d’arrêts de ,888.

Le Canadien espère mettre fin à une séquence de deux défaites et compléter ce long périple avec une fiche victorieuse de quatre gains et trois revers.

La Presse canadienne