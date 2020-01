MONTRÉAL — L’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, a noté que l’effort fourni par sa troupe jeudi face au Lightning de Tampa Bay était à l’image du plus récent attaquant de l’équipe à être tombé au combat: Brendan Gallagher.

Il est indéniable que la formation montréalaise était la meilleure équipe sur la patinoire du Centre Bell jeudi soir, mais le Tricolore a néanmoins perdu 2-1.

«Du premier au dernier, les joueurs ont travaillé fort, ils se sont battus et ont joué avec passion, a dit Julien après la rencontre. J’aurais souhaité un résultat différent pour qu’ils soient récompensés pour leur effort.»

Pour la troisième fois en moins d’une semaine, le Canadien a échappé un match crucial contre un rival de section et la position de l’équipe dans la course aux séries est de plus en plus précaire.

Le Canadien se retrouve à six points du Lightning de Tampa Bay et du troisième rang de la section Atlantique. Il est aussi à sept points des Flyers de Philadelphie et du deuxième laissez-passer supplémentaire donnant accès aux séries dans l’Association de l’Est.

Autant le Canadien a joué avec énergie jeudi, autant il est inquiétant de réaliser que même le meilleur effort de l’équipe n’est pas suffisant pour l’emporter ces jours-ci. En l’absence de Gallagher, Jonathan Drouin, Joel Armia et Paul Byron, tous blessés, le Tricolore se retrouve à court de ressources à l’attaque.

Nick Cousins s’est retrouvé sur le premier trio en relève à Gallagher. Il était aussi sur la première vague d’avantage numérique, tout comme Jordan Weal. Ils n’ont pas connu une mauvaise soirée, loin de là. Mais ce n’est pas pour rien qu’il s’agit de deux joueurs à coût faible et qui cherchent encore à définir leur rôle dans la LNH même s’ils ont franchi la mi-vingtaine.

La recrue Nick Suzuki a été l’attaquant le plus utilisé par Julien face au Lightning. Et même si Suzuki a connu un fort match, il est difficile d’imposer la responsabilité de moteur offensif à un jeune homme âgé de 20 ans.

Cale Fleury, une autre recrue, a noté après la rencontre qu’il avait constaté pendant les hymnes nationaux qu’il était aux côtés de Victor Mete et que Suzuki avait Ryan Poehling à ses côtés. Fleury et Mete sont âgés de 21 ans, tandis que Poehling célèbre vendredi son 21e anniversaire de naissance.

«Si vous êtes capables de jouer dans la LNH, c’est bien pour les jeunes qui auront un rôle important dans l’avenir de l’équipe, a dit Fleury. Même si vous n’obtenez pas beaucoup de temps de jeu, vous apprenez beaucoup en jouant à ce niveau-ci.»

Le défenseur Jeff Petry a mentionné après le match que le mot d’ordre en l’absence d’éléments importants à l’attaque est de se serrer les coudes et de ne rien donner défensivement. À ce niveau-là, le Canadien a bien fait. Les buts du Lightning ont été le résultat d’une déviation dans l’enclave et d’une bévue de Carey Price autour de son filet.

«C’est en nous concentrant sur le travail en défensive que nous nous en sommes sortis la dernière fois, a dit Fleury en revenant sur la série de huit défaites du Tricolore plus tôt cette saison. Nous n’avons pas donné grand-chose (jeudi). Il faut maintenant marquer des buts.»

Le Canadien a obtenu du renfort en défensive jeudi, obtenant les services de Marco Scandella. Le directeur général Marc Bergevin devra peut-être changer de chapeau d’ici la date limite des transactions, le 24 février, et passer d’acheteur à vendeur. Tout dépendra de ce que peuvent faire les joueurs actuels, qui sont peut-être déjà à court de miracles.

Alexis Bélanger-Champagne, La Presse canadienne