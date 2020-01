Les Patriots sont dans une situation peu familière face à des inconnus

FOXBOROUGH, Mass. — Pour la première fois en trois ans, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre n’entameront pas l’entre-saison de la Ligue nationale de football après avoir participé au Super Bowl.

Aujourd’hui, la concession qui a soulevé six fois le trophée Lombardi fait face à des questions auxquelles elle a rarement eu à répondre durant ses deux glorieuses décennies.

L’avenir de Tom Brady en Nouvelle-Angleterre est le plus grand inconnu. Le quart de 42 ans affirme qu’il est peu probable qu’il prenne sa retraite. Toutefois, il a reconnu, après la défaite de 20-13 samedi soir contre les Titans du Tennessee, que rien n’est certain quant à l’endroit où il pourrait jouer la saison prochaine.

«J’adore les Patriots. Écoutez bien, c’est la plus grande organisation. D’avoir joué toutes ces années avec M. (Robert) Kraft et l’entraîneur-chef (Bill) Belichick, je serais porté à dire que personne n’a eu une plus belle carrière que moi, a déclaré Brady. Je ne sais pas à quoi ressemble le futur et je ne vais pas le prédire.»

Belichick a affirmé qu’il n’y avait aucun échéancier avant de prendre une décision au sujet de Brady. Cependant, il a admis que la situation est unique.

«La situation de chacun est différente, a noté Belichick. C’est certain que Tom est une personnalité emblématique de cette organisation. Et personne ne respecte Tom plus que moi.»

Pendant ce temps, l’avenir de plusieurs joueurs qui ont formé le noyau des plus récentes réussites des Patriots est également nébuleux.

La liste inclut le maraudeur Devin McCourty, le capitaine des unités spéciales Matt Slater, le secondeur Kyle Van Noy et le joueur de ligne à l’attaque Joe Thuney. De plus, plusieurs équipes vont probablement tenter d’embaucher le coordonnateur à l’attaque Josh McDaniels.

Van Noy a affirmé dimanche qu’il a déjà commencer à penser à l’endroit où il jouera au football en 2020.

«Bien sûr. Si je vous disais non, je mentirais. Mais en ce moment, il est temps de m’asseoir et d’attendre, de devenir meilleur pendant l’entre-saison — ce que j’ai fait tous les ans. Il n’y aura rien de différent.»

Après avoir gagné leurs huit premiers matchs du calendrier, les Patriots ont perdu quatre de leurs cinq dernières parties pour clore la saison. C’est une conclusion inhabituelle pour une formation qui avait atteint la finale de l’Association américaine lors de chacune des huit saisons précédentes.

«C’est certain que lorsqu’une saison prend fin d’une manière autre que celle que vous souhaitez, c’est comme un atterrissage en catastrophe. C’est très émotif, a souligné Slater. Mais la réalité, c’est que c’est ainsi que ça va se terminer pour toutes les équipes, sauf une. Et cette année, nous ne sommes pas cette équipe.»

Parmi les points positifs, la défensive a été le point le fort des Patriots en 2019. L’équipe n’a accordé que 14,1 points par match — le plus bas total dans la NFL — et a dominé la ligue avec un ratio de revirements de plus-21. En supposant qu’il y aura des changements du côté de l’attaque, avec ou sans Brady, les Patriots devront prendre les moyens pour retenir au sein de l’équipe suffisamment de joueurs composant le noyau de l’unité défensive.

Quant à l’attaque, si Brady revient, il aura besoin de plus de joueurs-clé pour l’entourer qu’il en a eu cette saison. Ça signifie, probablement, des dépenses pour reconstruire, une fois de plus, le groupe de receveurs de passes.

Du nombre, Julian Edelman a connu quelques-uns des plus grands moments de sa carrière lors des quatre dernières saisons. Il a réalisé des jeux d’une importance capitale lors de la remontée historique des Patriots contre les Falcons d’Atlanta lors du Super Bowl qui a suivi la saison 2016. L’an dernier, il a été nommé le joueur par excellence du Super Bowl contre les Rams.

En 2019, il a été le meneur chez les Patriots avec 100 passes attrapées, des gains de 1117 verges et six touchés. Mais des blessures agaçantes ont fini par miner son rendement en fin de saison. Samedi soir, il a été virtuellement invisible face aux Titans, ne captant que trois passes en cinq tentatives pour des gains de 30 verges.

Kyle Hightower, The Associated Press