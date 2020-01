Ilya Kovalchuk fera ses débuts avec le Canadien lundi soir face aux Jets

MONTRÉAL — L’attaquant Ilya Kovalchuk fera ses débuts dans l’uniforme du Canadien de Montréal, lundi soir, au Centre Bell face aux Jets de Winnipeg.

La nouvelle a été confirmée par l’équipe après l’entraînement matinal.

Kovalchuk s’est entraîné au sein du premier trio en compagnie de Phillip Danault et Tomas Tatar. Il a aussi participé aux exercices en avantage numérique au sein d’une vague complétée par Jesperi Kotkaniemi, Jordan Weal, Max Domi et Shea Weber.

Le vétéran russe, âgé de 36 ans, a accepté un contrat à deux volets d’une saison et 700 000 $ US, vendredi.

Après avoir affronté le Tricolore le 9 novembre au Centre Bell, Kovalchuk n’a plus enfilé l’uniforme des Kings de Los Angeles. Son contrat a ensuite été résilié le 17 décembre et il s’entraînait depuis en solitaire à Miami.

Sélectionné au premier rang du repêchage de la LNH par les Thrashers d’Atlanta en 2001, Kovalchuk a accumulé 436 buts et 423 aides en 897 parties dans le circuit Bettman avec les Thrashers, les Devils du New Jersey et les Kings.

L’aventure californienne de Kovalchuk à son retour en Amérique du Nord après cinq campagnes dans la Ligue continentale de hockey (KHL) a connu une fin en queue de poisson. Après avoir amassé 16 buts et 18 aides en 64 sorties la saison dernière avec les Kings, Kovalchuk a été limité à trois buts et six aides en 17 parties cet automne.

Il arrive chez le Canadien alors que cinq attaquants se retrouvent sur la liste des blessés, soit Jonathan Drouin, Brendan Gallagher, Joel Armia, Paul Byron et Matthew Peca.

Le Canadien a perdu ses cinq derniers matchs (0-4-1).

Par ailleurs, le défenseur Christian Folin n’a pas été réclamé au ballottage et a été rétrogradé au sein du Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey.

Folin, qui est âgé de 28 ans, a disputé seulement cinq matchs avec le Canadien cette saison et a amassé une aide. Sa dernière sortie remonte au 19 octobre.

Le Canadien l’avait envoyé au sein de son club-école tard en novembre pour qu’il garde la forme. Il a participé à sept parties avec le Rocket sans noircir la feuille de pointage.

Acquis des Flyers de Philadelphie en compagnie de Dale Weise le 9 février dernier en retour de Byron Froese et David Schlemko, Folin avait signé une prolongation de contrat d’une saison et 800 000 $ US, le 18 avril.

En 233 parties dans la LNH avec le Wild du Minnesota, les Kings de Los Angeles, les Flyers et le Canadien, Folin a récolté sept buts et 36 aides.

La Presse canadienne