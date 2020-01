MacKinnon, Scheifele et Werenski obtiennent les étoiles dans la LNH

NEW YORK — L’attaquant Nathan MacKinnon, qui a récolté plus d’un point à chacun de ses trois matchs, a décroché la première étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey. Le centre Mark Scheifele des Jets de Winnipeg et le défenseur Zach Werenski des Blue Jackets de Columbus figurent également au tableau d’honneur.

MacKinnon a partagé le premier rang de la LNH avec huit points (trois buts, cinq passes) pour aider l’Avalanche (25-13-4, 54 points) à signer deux gains et ainsi conserver sa deuxième place dans la section Centrale.

MacKinnon, qui sera le capitaine de la section Centrale au match des étoiles à la fin du mois, s’est notamment illustré, jeudi, lorsqu’il a obtenu un but et trois passes dans un gain de 7-3 aux dépens des Blues de St. Louis. Il est ainsi devenu le premier joueur de l’Avalanche depuis Peter Forsberg (six fois) et Joe Sakic (quatre fois) en 1995-96 à connaître quatre matchs ou plus de quatre points au cours des 41 premiers matchs d’une saison.

Scheifele a lui aussi amassé huit points (trois buts, cinq passes) pour les Jets (22-16-4, 48 points). Il est présentement le meneur chez les Jets avec 48 points (20 buts, 28 passes) en 42 matchs cette saison.

Finalement, Werenski a marqué cinq des huit buts des Blue Jackets en trois matchs la semaine dernière. Il a entrepris la semaine en réussissant son premier tour du chapeau en carrière lors d’un gain de 4-1 face aux Panthers de la Floride, le 31 décembre.

La Presse canadienne