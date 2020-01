Auger-Aliassime et Shapovalov l’emportent contre l’Allemagne à la Coupe ATP

BRISBANE, Australie — Les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont eu raison de Kevin Krawietz et Andreas Mies 6-3, 7-6 (4) en double pour s’imposer 2-1 face à l’Allemagne et se hisser au deuxième rang de leur groupe à la Coupe de l’ATP.

Le match de double a été nécessaire puisque le Canada a divisé les honneurs des deux simples contre les autres joueurs allemands plus tôt dans la journée.

Auger-Aliassime, 21e joueur mondial, a entrepris la journée en s’inclinant aux mains de Jan-Lennard Struff 6-1, 6-4 avant que Shapovalov, no 14, l’emporte 6-2, 6-2 aux dépens d’Alexander Zverev.

Cette victoire en double permet au Canada de conserver des espoirs de se qualifier pour les quarts de finale du tournoi, dépendant du palmarès des autres équipes. Les Canadiens auraient subi l’élimination en cas de défaite.

Les vainqueurs des six groupes et les deux meilleures équipes de deuxième place obtiendront leur laissez-passer pour les quarts de finale à Sydney. Deux quarts de finale sont prévus jeudi et deux autres le lendemain. Les demi-finales figurent au programme samedi et la finale sera présentée dimanche au stade Ken Rosewall.

Les Canadiens ont pris les devants 6-1 au bris d’égalité lors de leur match de double, mais le duo allemand a repoussé trois balles de match avant de perdre le service et d’offrir la victoire à Auger-Aliassime et Shapovalov.

Face à Shapovalov, Zverev a subi sa troisième défaite d’affilée en simple à ce tournoi. L’Allemand a commis sept doubles fautes.

Le Canada avait entrepris le tournoi avec une victoire contre le Grèce avant de s’incliner face à l’Australie.

La Presse canadienne