Le voltigeur Mookie Betts obtient 27 M $ des Red Sox et évite l’arbitrage

BOSTON — Le voltigeur Mookie Betts a accepté une offre d’un an et 27 millions $ US de la part des Red Sox de Boston, le plus important contrat d’une saison pour un joueur admissible à l’arbitrage salarial.

L’entente de Betts a relégué au second plan celle d’un an et 26 millions $ signée l’hiver dernier par le troisième-but des Rockies du Colorado Nolan Arenado, qui a pavé la voie pour les négociations menant à un contrat de huit ans et 260 millions $.

Il a été choisi joueur par excellence de l’Américaine en 2018 après avoir mené les Majeures avec une moyenne offensive de ,346 et 129 points marqués, en plus de frapper 32 circuits et produire 80 points. Betts a aussi été sélectionné quatre fois pour le match des étoiles et remporté quatre gants d’or. Il sera admissible à l’autonomie complète après la saison 2020.

En 2019, il a maintenu une moyenne de ,295 avec 29 circuits et 80 points produits.

Bryant signe à Chicago

À Chicago, les Cubs se sont entendus avec leur troisième-but Kris Bryant pour une saison et 18,6 millions $.

Il s’agit d’une augmentation significative pour Bryant, qui évite l’arbitrage après avoir touché 12,9 millions $ en 2019.

Joueur par excellence de la Nationale en 2016, Bryant a rebondi après une saison minée par les blessures en frappant pour ,282/,382/,521 avec 31 circuits et 77 points produits.

The Associated Press