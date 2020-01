Les Chiefs comblent un retard de 24-0 et battent les Texans 51-31

KANSAS CITY, Mo. — Les Chiefs de Kansas City ont eu la frousse, mais se sont qualifiés pour le match de Championnat de ligue Américaine pour une deuxième année de suite.

Tirant de l’arrière 24-0 au début du deuxième quart, Patrick Mahomes et le reste de l’attaque des Chiefs se sont retroussé les manches et ont complété la plus grande remontée de l’histoire du club en inscrivant 41 points sans riposte pour finalement vaincre les Texans de Houston 51-31, dimanche après-midi.

Mahomes a lancé cinq passes de touché et a amassé des gains aériens de 321 verges et Travis Kelce et Damien Williams ont atteint la zone payante à trois reprises chacun pour aider les Chiefs à l’emporter.

Les Chiefs (13-4), qui se sont inclinés en prolongation devant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre l’an dernier, affronteront les Titans du Tennessee dimanche prochain pour obtenir leur billet pour le match du Super Bowl. Les Titans ont surpris Lamar Jackson et les Ravens de Baltimore, samedi soir.

Kelce a récolté 134 verges de gains en 10 attrapées, Williams a inscrit deux majeurs par la course et a attrapé une passe de touché, aidant les Cheifs à signer une septième victoire consécutive.

Pendant ce temps, Deshaun Watson a obtenu 388 verges de gains par la voie des airs et a lancé deux passes de touché et en a inscrit un autre par la course, mais n’a pas été assez héroïque pour parvenir à sortir les Texans du pétrin (11-7) en deuxième demie.

Les Chiefs ont inscrit 28 points d’affilée au deuxième quart pour prendre les devants 28-24 avant la mi-temps.

The Associated Press