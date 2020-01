Hinch et Luhnow des Astros sont suspendus pour toute la saison 2020

HOUSTON — Les Astros de Houston congédient le gérant A.J. Hinch et le directeur général Jeff Luhnow à la suite de leurs suspensions dans la foulée du scandale du vol des signaux.

Plus tôt lundi, le Baseball majeur avait suspendu Hinch et Luhnow pour toute la saison 2020 pour leurs agissements lors des saisons 2017 et 2018. L’équipe doit également verser une amende de 5 millions $ US et faire l’impasse sur ses choix de premier et deuxième tours en 2020 et 2021.

Le propriétaire du club, Jim Cran — exonéré par le commissaire Rob Manfred dans son rapport —, a décidé de ne pas appuyé ses hommes de baseball en les congédiant quelques heures plus tard.

Manfred a de plus laissé entendre que l’actuel gérant des Red Sox de Boston, Alex Cora, principal adjoint de Hinch chez les Astros en 2017, sera sanctionné plus tard. Manfred a affirmé que Cora est celui qui a mis en place le système de vols de signaux utilisé par les Astros.

Les Astros utilisaient une caméra en circuit fermé localisée au champ centre, qui relayait les signaux du receveur à un écran placé à proximité de l’abri des Astros. Des joueurs frappaient ensuite sur une poubelle pour laisser savoir au frappeur à quel type de lancer il allait faire face.

Manfred a ajouté que Hinch savait ce qui se tramait, mais qu’il avait omis d’en parler à Luhnow. Le directeur général des Astros a assuré les autorités du Baseball majeur qu’il n’était pas au courant, mais Manfred l’a tenu responsable des agissements des opérations baseball.

Tony Clark, le directeur exécutif de l’Association des joueurs, a réagi peu de temps après l’annonce des sanctions par la MLB.

«Plusieurs points importants et interrogations ont été soulevés à la suite des récentes enquêtes (menées par la MLB), a fait savoir l’AJMLB sur Twitter. Ces points affectent directement nos joueurs et la façon dont notre sport est pratiqué, maintenant et dans le futur. Comme une enquête est toujours en cours dans cette affaire, il serait prématuré de commenter davantage.»

Ronald Blum et Kristie Rieken, The Associated Press