Raptors: Marc Gasol devrait revenir au jeu mercredi, à Oklahoma City

TORONTO — Pour Marc Gasol, reprendre la forme a été le résultat d’un travail d’équipe sans relâche.

Absent depuis 12 matches (arrière de la cuisse), le centre devrait être à son poste mercredi, à Oklahoma City.

«Une blessure derrière la cuisse, ça peut être délicat, a dit le vétéran de 34 ans. Notre personnel médical est excellent, ils m’ont grandement aidé. Et en plus j’ai appelé des renforts d’Espagne, alors c’était super.»

Gasol s’est blessé le 18 décembre à Detroit; le même soir, Pascal Siakam et Norman Powell sont aussi tombés au combat à cause d’ennuis à l’aine et à l’épaule, respectivement.

Siakam et Powell étaient de retour dimanche, dans un revers contre San Antonio. Gasol a dit qu’il est frustrant de rester à l’écart.

«Après une semaine, tout semble O.K. dans vos déplacements normaux, a dit Gasol. Mais c’est une illusion: dès que vous faites une plus longue enjambée, vous le ressentez et ça peut s’aggraver.»

Toronto (25-14) a une fiche de 6-6 depuis que le trio s’est blessé lors du même match.

Fred VanVleet manque encore à l’appel. Il a raté les trois derniers matches à cause d’une blessure similaire à celle de Gasol. Ce dernier se dit par ailleurs fier de la façon dont les jeunes joueurs ont répondu.

«Traverser ça en équipe, rester concentrés au-delà des hauts et des bas, c’est tout ce qui compte pour moi, a dit Gasol. C’est la beauté du basket. C’est ce qui fait de vous un meilleur club: vivre le processus et s’améliorer de match en match.»

Membre de trois équipes d’étoiles, Gasol a fourni en moyenne 6,6 points et 6,6 rebonds par match, cette saison.

Serge Ibaka en est un qui a brillé en son absence, inscrivant sept fois 20 points ou plus. Il a aussi cumulé au moins 10 rebonds dans huit matches consécutifs.

«Ça va être fabuleux de compter sur à la fois Marc et Serge, a dit Siakam. Serge a joué de façon incroyable. Qu’on puisse faire la rotation, c’est un cauchemar pour l’autre équipe.»

Le Thunder a bonifié son dossier à 23-17 avec une fiche de 12-3 depuis le 16 décembre.

Lori Ewing, La Presse canadienne