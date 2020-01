Comme à Wimbledon en 2019, la jeune Coco Gauff renverse Venus Williams

MELBOURNE, Australie — Tout le monde se posait la même question lorsque le tableau du simple féminin des Internationaux de tennis d’Australie a été dévoilé: quelles étaient les probabilités que Coco Gauff et Venus Williams croisent de nouveau le fer en première ronde d’un tournoi du Grand Chelem?

«J’ai été un peu stupéfaite, a admis Gauff. Je suis sûre que tout le monde a été un peu stupéfait.»

Gauff, 15 ans, a affronté Williams, 39 ans, pour entamer sa première qualification au tableau principal à Melbourne lundi, tout comme elles avaient eu rendez-vous pour lancer le bal à Wimbledon il y a environ six mois. Et, comme au All England Club, la plus jeune a battu l’aînée de toutes les joueuses inscrites, Gauff l’emportant 7-6 (5), 6-3.

«Il n’y a pas de doute que j’étais plus confiante cette fois-ci. Je pense que j’étais habituée de jouer sur de grands courts et donc, la taille de la foule ne m’a pas autant effrayée que la dernière fois, a déclaré Gauff. C’est certain que j’étais un peu plus positive en abordant ce match.»

Il s’agissait du duel le plus attendu du Jour 1 du premier tournoi majeur de l’année, et il n’a pas déçu. Le premier set, en particulier, a été intrigant, avec Gauff prenant continuellement l’avance avant de voir Williams — qui comptait déjà quatre de ses sept titres en Grand Chelem en simple lorsque sa rivale a vu le jour — lui résister chaque fois.

Ce n’est qu’à sa quatrième opportunité que Gauff a finalement bouclé le premier set. En deuxième manche, elle a rapidement pris une avance de 3-0 et ne l’a jamais laissé filer.

Gauff avait déjà démontré toutes sortes de qualités sur un court de tennis, d’abord par ses puissants et audacieux services et par son habileté à atteindre les coups de ses rivales. Maintenant, on peut ajouter la persévérance à cette liste.

Le match était présenté à l’Aréna Margaret-Court, l’une des trois enceintes du complexe de Melbourne Park dotées d’un toit rétractable, et c’était une bonne chose. La qualité de l’air était bonne, mais un violent orage en après-midi a forcé la suspension de neuf matchs sur des courts extérieurs ainsi que le report de 20 autres. Du coup, l’horaire de mardi sera achalandé, des matchs vont commencer une demi-heure plus tôt qu’à l’habitude et trois courts accueilleront sept matchs durant la journée.

La liste des joueurs ayant eu la chance de jouer lundi — et de gagner — inclut le champion en titre Novak Djokovic, Roger Federer, Stefanos Tsitsipas, demi-finaliste en 2019, Naomi Osaka, la championne en titre, Serena Williams, Ashleigh Barty, favorite locale et première tête de série, ainsi que Petra Kvitova et Caroline Wozniacki, championne à Melbourne en 2018, qui prendra sa retraite après le tournoi.

Barty a connu un départ laborieux, concédant la manche initiale avant de se reprendre en mains pour vaincre l’Ukrainienne Lesia Tsurenko 5-7, 6-1, 6-1.

Serena, maintenant âgée de 38 ans, a réussi où sa soeur a échoué, en défaisant une adolescente.

À l’exception d’une mini-baisse de régime au deuxième set, Williams n’a eu que très peu d’ennuis contre Anastasia Potapova, une Russe de 18 ans, l’emportant 6-0, 6-3.

En quête d’un 24e titre en simple en Grand Chelem — son dernier remonte à 2017 en Australie —, Williams a gagné les trois derniers jeux du deuxième set.

«J’ai bien commencé aujourd’hui. J’ai bien terminé», a-t-elle lancé en riant.

Par ailleurs, l’Américaine Sloane Stephens a subi l’élimination face à la Chinoise Zhang Shuai 2-6, 7-5, 6-2.

Une première en 14 ans

Chez les hommes, Federer a eu la vie facile contre l’Américain Steve Johnson qu’il a éliminé 6-3, 6-2, 6-2 en 81 minutes. Tsitsipas a eu besoin de 22 minutes additionnelles pour se défaire de l’Italien Salvatore Caruso 6-0, 6-2, 6-3.

Pour Djokovic, sept fois vainqueur des Internationaux d’Australie, les choses ont cependant été un peu plus compliquées. En fait, pour la première fois en 14 ans à Melbourne Park, il a concédé un set lors d’un affrontement de première ronde.

Toutefois, ça ne l’a pas trop dérangé et il y a même tiré du positif.

«En fait, j’aime les matchs difficiles en première ronde, surtout lors de tournois du Grand Chelem», a affirmé Djokovic après sa victoire de 7-6 (5), 6-2, 2-6, 6-1 contre l’Allemand Jan-Lennard Struff, 37e joueur mondial, sous le toit de l’Aréna Rod-Laver.

«Parce que ça me met en marche. Dès le départ, je me dois d’être alerte. Mon niveau (de jeu) doit être très élevé. Et je pense qu’il l’était.»

Djokovic n’avait pas concédé une manche dans un premier match aux Internationaux d’Australie depuis un revers subi aux mains de Paul Goldstein en 2006. Depuis, le tennisman serbe avait gagné 13 matchs de suite en ronde initiale sans perdre un set. Si l’on ajoute les deux premiers gagnés contre Struff lundi, la séquence s’élevait à 41 sets gagnés d’affilée.

Struff a trouvé le moyen de réussir trois bris de service lors de ce seul troisième set.

«Il a fait tourner le vent. Il ne ratait pas grand-chose, a analysé Djokovic, deuxième tête de série du simple masculin. Rendez-lui hommage pour avoir bataillé. Il est un joueur très puissant.»

En congé lundi, l’Espagnol Rafael Nadal, favori chez les hommes, disputera son premier match en fin d’après-midi mardi contre le Bolivien Hugo Dellien.

Howard Fendrich, The Associated Press