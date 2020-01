Temple de la renommée: Larry Walker laisse entendre qu’il arrivera à court

MONTRÉAL — Larry Walker en a-t-il trop écrit? Un message transmis sur Twitter mardi en début d’après-midi laisse croire que oui.

«Bien que je crois que j’arriverai à court aujourd’hui, je tiens quand même à remercier tous ceux qui m’ont donné leur appui. Je vous en suis très reconnaissant!, pouvait-on lire dans son gazouillis. Ç’a été amusant de lire tout ce que vous en pensiez. Santé!»

Les élus reçoivent habituellement un appel du Temple de la renommée leur annonçant la bonne nouvelle en matinée. Ce message de Walker laisse penser que le téléphone n’a pas sonné chez lui ce mardi.

Les résultats seront officiellement dévoilés à 18h. Aux environs de 14h, Walker avait obtenu la faveur de 182 des 218 électeurs ayant rendu leur bulletin de vote public jusqu’ici, pour un taux de 83,5 pour cent. Il doit obtenir la faveur de 75 pour cent des électeurs pour être admis à Cooperstown. Quelque 410 bulletins de vote ont été envoyés aux membres électeurs de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique (BBWAA).

Habituellement, les résultats officiels sont en baisse une fois tous les bulletins dépouillés.

Walker en est en 2020 à sa 10e et dernière année d’éligibilité. Sa seule chance d’accéder au Temple, s’il n’est pas élu par les membres de la BBWAA, est d’être sélection par le Comité de vétérans, qui peut élire quelques candidats chaque année. L’ex-receveur Ted Simmons et l’ex-directeur général de l’Association des joueurs du Baseball majeur, Marvin Miller, ont été sélectionnés pour la cérémonie d’intronisation qui aura lieu le 26 juillet.

Le voltigeur canadien a raté son intronisation par 87 voix seulement en 2019. Jusqu’ici en 2020, il a gagné 33 votes nets sur les bulletins connus, soit environ 53 pour cent du scrutin total.

Walker, de Maple Ridge, a mis fin à sa carrière de 17 saisons avec les Expos de Montréal (1989 à 1994), les Rockies du Colorado (1995 à 2004) et les Cardinals de St. Louis (2004-2005) avec des moyennes offensives de ,313/,400/,565; 2160 coups sûrs, dont 417 doubles et 383 circuits, 1311 points produits, 1355 points comptés et 230 buts volés.

Le Britanno-Colombien a remporté le titre de joueur par excellence de la Ligue nationale en 1997, alors qu’il avait maintenu des moyennes de ,366/,452/,720 avec 49 circuits, 130 points produits et 143 points comptés. Ses moyennes de puissance (,720) et de présence/puissance (1,172) avaient alors été les meilleures de la MLB, tandis que ses circuits et sa moyenne de présence (,452) avaient été les meilleurs de la Nationale.

À ce titre de joueur par excellence, il faut ajouter trois championnats des frappeurs, sept Gants d’or, trois Bâtons d’argent, en plus de cinq participations au match des étoiles.

Frédéric Daigle, La Presse canadienne