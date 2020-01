Walker et Jeter ont emprunté des routes différentes pour arriver au Temple

NEW YORK — Les routes de Larry Walker et Derek Jeter se sont rarement croisées durant leur carrière au Baseball majeur.

«Il y a eu une fois aux Bahamas, pendant une partie de blackjack, où nous nous sommes assis quelque temps ensemble pendant que nous étions avec (le comédien) Matt Damon», s’est souvenu Walker au sujet d’une soirée de jeux de hasard qui réunissait athlètes et artistes.

Un «couple insolite» du baseball, Walker et Jeter partageaient une tribune d’un appartement-terrasse d’une salle de bal d’un hôtel, mercredi, à titre de nouveaux membres du Temple de la renommée.

Jeter, un choix de première ronde, est passé à un vote de devenir le deuxième choix unanime.

Walker, un joueur de hockey mineur qui a commencé à jouer au baseball à l’âge de 16 ans, a été élu à sa 10e et dernière année sur le bulletin de vote des chroniqueurs de baseball, récoltant six votes de plus que le nombre requis pour franchir le seuil de 75 pour cent.

Lorsqu’il a appris que sa plaque à Cooperstown se trouvera à côté de celle de son ancien coéquipier Mariano Rivera, le premier choix unanime des chroniqueurs de baseball, Jeter a dévoilé des émotions.

«Où ils vont me placer n’a pas d’importance; ils peuvent me placer dans la salle de toilettes!, a-t-il lancé. Mais de me retrouver à côté de ‘Mo’ est assez emballant.»

Éternel M. Cool, Jeter a paru modeste, humble, en possession de ses moyens et vif d’esprit. Walker s’est montré plus direct au moment de raconter, chacun de leur côté, des histoires sur leur transition d’amateurs à joueurs étoile.

«Il n’y a rien de mieux que ça, a fait remarquer Jeter, en parlant d’une intronisation au Temple de la renommée. Il n’y a plus de trophées. Il n’y a aucune autre place où aller. C’est l’aboutissement.»

Walker, comme Jeter, a revêtu le gilet couleur crème du Temple de la renommée. Lorsqu’il a reçu l’appel, mardi, l’informant de son élection, il portait une très voyante chemise identifiée à SpongeBob SquarePants.

«Bravo, papa. … Tu fais tendance», lui a fait remarquer Canaan, sa fille de 20 ans, via un texto.

«Je savais que nous allions nous asseoir à l’extérieur, alors je voulais quelque chose de plus chaud», a expliqué l’ancien voltigeur des Expos de Montréal.

Jeter, dont le premier contrat lui a rapporté la somme de 800 000$, a gagné cinq fois la Série mondiale et est devenu le capitaine des Yankees de New York. Parmi les joueurs étoiles les plus connus, il était une vedette du magazine GQ, les cheveux toujours bien en place — lorsqu’il avait des cheveux.

«De quoi ç’a l’air?», a-t-il demandé après avoir enfilé le gilet du Temple.

Walker, lui, semblait abasourdi.

«Pincez-moi!», s’est-il exclamé.

L’athlète de la Colombie-Britannique a signé un contrat avec les Expos pour la somme de 1500$.

«J’ai acheté un collier à mon amie de coeur, elle m’a quitté et il m’est resté environ 1000$ sur ces 2000$ Canadiens», a-t-il relaté.

Walker était si peu familier avec le baseball lorsqu’il y a fait ses premiers pas que lors d’un match de la Ligue New-York Penn en 1985, il est allé du troisième au premier but en traversant l’avant-champ en diagonale, après un attrapé sur un coup en flèche, car il ne savait pas qu’il devait d’abord toucher le deuxième coussin.

En 1994, lors d’un match à la télévision nationale, un dimanche soir à Los Angeles, il a donné la balle à un jeune spectateur au Dodger Stadium après avoir capté un ballon hors-ligne de Mike Piazza, pensant qu’il y avait trois retraits. Walker a pu récupérer la balle et l’a relayée vers le marbre, sauf que Jose Offerman avait eu le temps de se rendre du premier jusqu’au troisième but sur le jeu!

Walker a connu ses meilleures saisons dans l’air raréfié du Coors Field, au Colorado, avant de mettre fin à sa carrière avec les Cardinals de St. Louis. Il n’a participé à la Série mondiale qu’une seule fois, en 2004, contre les Red Sox, dans l’uniforme des Cardinals.

Les Red Sox avaient balayé les honneurs de la série mais Walker avait très bien fait, avec cinq coups sûrs en 14 présences à la plaque, dont deux doubles et deux circuits, et trois points produits. Lors des quatre matchs contre les Red Sox, il a affiché une moyenne au bâton de ,357, une moyenne de présence sur les buts de ,438 et une moyenne de puissance de ,929.

Walker sera intronisé avec la casquette des Rockies, plutôt que celle des Expos.

«Ç’a été une décision difficile, parce que je suis Canadien», a confié Walker.

Il a ajouté qu’un facteur déterminant l’avait poussé à choisir la casquette des Rockies; c’est au Colorado «que j’ai causé l’essentiel de mes dégâts».

«Je le sais; le Coors Field est un endroit merveilleux pour frapper. On ne peut le nier. Mais avec ça, je crois que j’ai fait mieux que quiconque dans ce stade. Je suppose que ç’a penché dans la balance.»

La décision finale revient au Temple de la renommée, après avoir consulté le joueur élu.

The Associated Press