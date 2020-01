Raonic passe en quarts de finale; son prochain rival est Djokovic

MELBOURNE, Australie — Milos Raonic a eu raison de Marin Cilic 6-4, 6-3 et 7-5, dimanche, atteignant ainsi les quarts de finale des Internationaux d’Australie.

Le Canadien a battu le Croate en deux heures et 19 minutes, concrétisant la victoire avec un 35e as.

Raonic n’a pas perdu de set en quatre matches, au fils desquels il a récolté 82 as. Il a disputé un seul bris d’impasse.

Cilic avait dû lutter pendant cinq manches à ses deux matches précédents. Il compte à son palmarès le titre de 2014 à Flushing Meadows.

L’Ontarien se trouve en quarts de finale en Australie pour la cinquième fois en six ans.

«Ç’a été un match en montagnes russes, a dit Raonic. Marin a mieux joué que moi pendant la majorité du premier set. J’ai été chanceux de m’en tirer et de prendre un certain élan. Je suis juste content d’être ici. Je me sens bien, je joue bien.»

Raonic aura comme prochain rival le champion en titre Novak Djokovic, victorieux 6-3, 6-4 et 6-4 face à Diego Schwartzman, de l’Argentine.

Le Serbe a un rendement de 9-0 contre l’Ontarien.

Il y a un an, à ce tournoi, Raonic a réintégré le top 15 en se rendant en quarts de finale. Il avait été absent de ce groupe depuis 18 mois.

Mais plus tard en 2019, il a dû se ranger à l’écart à cause de blessures, un thème récurrent pour lui. Raonic a dû se décommander de Roland-Garros, de New York et des finales de la Coupe Davis.

Plus tôt dimanche, Petra Kvitova, deux fois couronnée à Wimbledon, est passée en quarts de finale en battant Maria Sakkari 6-7 (4), 6-3, 6-2.

Septième tête d’affiche, Kvitova a eu l’avantage 8-4 pour les bris.

Elle trouvera sur sa route la numéro 1 et favorite locale, Ashleigh Barty, ou bien l’Américaine Alison Riske. Barty et Riske vont s’affronter dimanche soir.

L’an dernier, Naomi Osaka a défait Kvitova en finale des Internationaux d’Australie.

Roger Federer est aussi au programme dimanche soir, face à Marton Fucsovics.

En double, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Lettone Jelena Ostapenko ont gagné 6-2 et 6-4 devant Asia Muhammad et Sabrina Santamaria, des États-Unis.

