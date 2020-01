Roger Federer rebondit après un lent départ et domine Marton Fucsovics

MELBOURNE, Australie — Le Suisse Roger Federer a surmonté un lent départ, concédant même la première manche, avant de se relever et dominer le Hongrois Marton Fucsovics en quatre manches de 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 dimanche en quatrième ronde des Internationaux de tennis d’Australie.

Mardi, Federer affrontera l’Américain Tennys Sandgren dans ce qui sera son 15e match de quarts de finale à Melbourne Park, un record du tournoi. Six de ses 20 triomphes en tournois du Grand Chelem ont été inscrits en Australie.

Sans être passé aussi près d’une élimination que lors de son match précédent contre l’Australien John Millman, Federer, 3e tête de série, a été incapable de créer une seule balle de bris lors de la manche initiale. Dans les trois autres sets, il a réalisé sept bris. Il a terminé le match avec un net avantage de 44-15 dans les coups gagnants, par une soirée fraîche où le mercure n’a pas atteint la barre des 20 Celsius.

Depuis le début du tournoi, Federer n’a toujours pas affronté un joueur classé parmi les têtes de série, et cette tendance se poursuivra contre Sandgren, classé 100e monde. Sandgren a causé une surprise en défaisant l’Italien Fabio Fognini, 12e tête de série, 7-6 (5), 7-5, 6-7 (2), 6-4.

L’autre match de quarts de finale dans la section du tableau où se trouve Federer mettra aux prises le champion en titre Novak Djokovic, classé 2e, face au Canadien Milos Raonic, 32e tête de série.

De nouveau dominant au service, Raonic a eu raison de Marin Cilic 6-4, 6-3 et 7-5. Le Canadien a battu le Croate en deux heures et 19 minutes, concrétisant la victoire avec son 35e as du match. De son côté, Djokovic s’est défait de l’Argentin Diego Schwartzman en trois manches de 6-3, 6-4, 6-4.

Raonic n’a pas perdu de set en quatre matches, au fil desquels il a récolté 82 as. Il a disputé un seul bris d’impasse. Cilic avait dû lutter pendant cinq manches à ses deux matches précédents.

L’Ontarien se trouve en quarts de finale en Australie pour la cinquième fois en six ans.

«Ç’a été un match en montagnes russes, a dit Raonic. Marin a mieux joué que moi pendant la majorité du premier set. J’ai été chanceux de m’en tirer et de prendre un certain élan. Je suis juste content d’être ici. Je me sens bien, je joue bien.»

Ce sera le dixième affrontement entre Raonic et Djokovic, et le Canadien sera en quête d’une première victoire. Djokovic a gagné 21 de ses 23 sets contre Raonic.

Quatre autres quarts-de-finalistes devraient être connus chez les hommes lundi. L’Espagnol Rafael Nadal, favori de la compétition, affrontera l’Australien Nick Kyrgios (23e), le Russe Daniil Medvedev (4e) croisera le fer avec le Suisse Stanislas Wawrinka (15e), l’Autrichien Dominic Thiem (5e) se mesurera au Français Gaël Monfils (10e) et l’Allemand Alexander Zverev (7e) livrera bataille au Russe Andrey Rublev (17e).

Choc Barty-Kvitova

Chez les dames, l’Australienne Ashleigh Barty, première tête de série, a eu besoin de trois manches pour venir à bout de l’Américaine Alison Riske 6-3, 1-6, 6-4 dans un match de quatrième tour dimanche soir.

En quarts de finale, Barty retrouvera la Tchèque Petra Kvitova, finaliste à Melbourne Park l’an dernier. Kvitova a également eu besoin de trois sets pour battre la Grecque Maria Sakkari 6-7 (4), 6-3, 6-2.

L’Américaine Sofia Kenin (14e) et la Tunisienne Ons Jabeur ont également mérité leur place en quarts de finale. Kenin est venue de l’arrière pour éliminer sa compatriote et jeune sensation Cori Gauff 6-7 (5), 6-3, 6-0. Quant à Jabeur, elle a battu la Chinoise Wang Qiang (27e) 7-6 (4), 6-1.

Wang avait atteint la quatrième ronde en éliminant l’Américaine Serena Williams en trois manches.

Quatre matchs du simple féminin sont également à l’horaire lundi. La Belge Elise Mertens (16e) affrontera la Roumaine Simona Halep (4e), l’Espagnole Garbine Muguruza a rendez-vous avec la Néerlandaise Kiki Bertens (9e), l’Allemande Angelique Kerber (17e) croisera le fer avec la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (30e) et Anett Kontaveit (28e), de l’Estonie se mesurera à la Polonaise Iga Swiatek.

Les gagnantes atteindront à leur tour les quarts de finale.

La Presse canadienne