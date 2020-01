André Bolduc sait très bien quelle est la prochaine étape pour lui

MONTRÉAL — André Bolduc a obtenu une belle promotion cette saison, alors qu’à son rôle d’entraîneur des demis à l’attaque s’est ajouté celui d’adjoint à l’entraîneur-chef Khari Jones. Chez les Alouettes, à moins qu’il ne soit nommé coordonnateur à l’attaque — un poste qu’occupe également Jones, en plus de celui d’entraîneur des quarts —, Bolduc ne peut plus gravir d’échelons. Aspire-t-il à plus?

«Je réévalue mes ambitions chaque année, a-t-il expliqué lors d’une rencontre de presse organisée par le club plus tôt cette semaine, au Stade olympique. En étant adjoint (à l’entraîneur-chef), c’est là où je suis le plus près de la prochaine étape. Ce sera à évaluer quand mon contrat viendra à échéance. C’est certain que j’aimerais être entraîneur-chef. Si je n’ai pas l’occasion de le faire dans la LCF, peut-être au niveau universitaire. C’est certain que je ne fermerai jamais cette porte.

«Je suis vraiment content d’avoir obtenu cette promotion, a-t-il affirmé. Je faisais déjà beaucoup de ces tâches la saison dernière. Sur papier, il n’y a pas beaucoup de changements. Peut-être que pendant les matchs, je vais prendre un peu plus (de responsabilités), mais pour l’instant, ça n’a pas beaucoup changé.»

En attendant, il continue de développer la belle chimie qui s’est installée entre Jones et lui. Bolduc en est à sa septième saison au sein du personnel d’entraîneurs des Alouettes, mais à sa 19e année le long des lignes de côté.

Depuis son arrivée dans la LCF, il a gravi les échelons d’année en année. L’an dernier, quand Jones a pris la place de Mike Sherman, on a rapidement senti que le courant passait bien entre eux. Ses responsabilités ont été accrues. Il n’était pas rare que Jones vante les mérites d’un jeu créé par Bolduc après une rencontre.

«Je pense qu’il est comme ça avec tout le monde, a nuancé Bolduc. On s’entend bien, c’est vrai. Nous avons des enfants du même âge, c’est un bon père de famille, un bon communicateur, un gars vraiment drôle et un passionné de football. On n’a pas besoin de se parler parfois pour se comprendre. Pendant les matchs, on avait qu’à se regarder et je savais quel jeu il allait appeler.

«C’est une ‘connection’ qui s’est faite naturellement entre nous. Au point de vue du football, je le bouscule un peu: en étant entraîneur des demis, j’aime courir avec le ballon, avoir une présence physique et imposer notre rythme, mais lui, c’est un quart-arrière! Vous voyez donc l’écart entre nous. Mais cet écart se rétrécit. L’an dernier, il avait vraiment appelé beaucoup de jeux de course contrairement à ses autres années dans le circuit. On est en train de se rejoindre là-dessus.»

Brodeur-Jourdain en début de parcours

Luc Brodeur-Jourdain non plus ne manque pas d’ambition et aimerait lui aussi gravir les échelons comme entraîneur. Mais le jeune retraité — il a commencé la dernière campagne au sein de la formation, après tout — ne compte pas sauter les étapes.

«Il y en a pour qui ça peut être extrêmement rapide, d’autres pour qui ça peut être extrêmement lent, a indiqué celui qui occupe le poste d’entraîneur adjoint de la ligne à l’attaque. C’est une question d’opportunité et de reconnaissance. À partir du moment où tu travailles avec un groupe d’entraîneurs qui a à la fois les connaissances et les résultats, il y a des opportunités qui se présentent. Ce réseautage-là te permet d’évoluer dans ton métier. Mais ça prend des années.

«Le football est un sport complexe, a-t-il poursuivi. Avant de devenir coordonnateur à l’attaque, par exemple, il faut que tu sois capable de reconnaître tes faiblesses. Si j’aspire à occuper ce poste dans le sport professionnel, je sais déjà que je n’ai aucune connaissance par rapport au jeu de pieds et aux lectures du quart, comment il prend ses décisions avant que le ballon lui soit remis et où il se dirige avec celui-ci. Ce n’est pas juste de savoir comment enseigner à un quart-arrière: c’est aussi d’avoir le bon livre de jeux pour chaque quart avec lequel tu vas évoluer. Ça te prend donc un bagage et ce bagage se crée avec de l’expérience. Comme entraîneur, mais aussi avec différents coordonnateurs qui ont différentes visions. Ça se bâtit en y mettant énormément de temps.»

Cette saison, il pourra profiter du bagage d’expérience de Marcel Bellefeuille, l’entraîneur de la ligne à l’attaque. En plus d’avoir été entraîneur-chef dans la LCF, Bellefeuille a occupé tous les postes d’entraîneur à l’attaque, y compris le rôle de coordonnateur.

«On ne se connaissait pas bien, a dit Brodeur-Jourdain de Bellefeuille. On se connaissait de réputation. Il était entraîneur-chef à Hamilton à ma saison recrue. Ça fait maintenant quatre jours qu’on travaille ensemble et je peux dire que c’est quelqu’un de très efficace, détaillé, structuré et qui a la même vision que moi par rapport au côté humain du sport. C’est ‘le fun’ de voir que oui, on veut une production sur le terrain, mais on veut aussi être respectueux et humains avec nos hommes. Et si on veut obtenir le maximum de ces derniers, il faut être impliqué aussi au niveau émotif. Nous sommes tous les deux dans la même barque sur ce point.»

Frédéric Daigle, La Presse canadienne