Djokovic vient de l’arrière et bat Thiem pour son 8e titre en Australie

MELBOURNE, Australie — Le Serbe Novak Djokovic a récolté un huitième titre aux Internationaux de tennis d’Australie, et un 17e en carrière à un tournoi du Grand Chelem, après être venu à bout de l’Autrichien Dominic Thiem en cinq sets lors de la finale, dimanche, à Melbourne Park.

Djokovic est venu de l’arrière pour l’emporter 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4. Ce triomphe signifie qu’il sera de retour au sommet du classement de l’ATP, devant l’Espagnol Rafael Nadal.

Un an après avoir pulvérisé Nadal en trois manches convaincantes et en à peine deux heures, Djokovic a cette fois eu besoin d’environ quatre heures pour mériter ce titre. Il a aussi dû effacer un recul de deux manches à une, un exploit qu’il n’avait encore jamais réalisé en finale d’un tournoi du Grand Chelem.

Djokovic affiche un dossier de 16-0 en demi-finales et en finale à Melbourne Park. Aucun autre homme n’a remporté ce tournoi plus de six fois. En plus de ses huit triomphes en Australie, Djokovic compte cinq titres à Wimbledon, trois aux Internationaux des États-Unis et un aux Internationaux de France.

Le Suisse Roger Federer, avec 20, et Nadal, avec 19, sont les seuls hommes à compter plus de triomphes que Djokovic en tournois du Grand Chelem.

Thiem prenait part à une troisième finale à un tournoi du Grand Chelem. Il avait perdu les deux précédentes, chaque fois contre Nadal sur la terre battue de Roland-Garros, en 2018 et en 2019.

Après leur duel, Djokovic et Thiem ont uni leurs voix pour rappeler l’impact des feux de brousse meurtriers en Australie.

«Nous avons tous vu, avant le tournoi et pendant, aussi, qu’il y a des choses bien plus importantes dans la vie que ce que nous faisons», a déclaré Thiem. Ce que ce beau pays a vécu, ou continue de vivre, est très éprouvant.»

Thiem a dit espérer que le tournoi, qui a permis de recueillir des millions de dollars pour aider à venir à bout de cette tragédie, se soit avéré «une merveilleuse distraction» pour les gens touchés et qu’un «désastre comme celui-là ne se reproduise plus jamais».

Djokovic a fait allusion aux feux de brousse «parmi des choses dévastatrices ayant amorcé 2020».

Depuis septembre, les feux de brousse dans le sud et l’est de l’Australie ont fait au moins 33 victimes, détruit plus de 3000 demeures et rasé plus de 10,6 millions d’hectares.

The Associated Press