Tourné vers l’avenir, Click veut rapidement obtenir du succès chez les Astros

HOUSTON — James Click sait que le scandale des signaux volés a terni la réputation des Astros de Houston. Mais au lieu de s’éterniser sur cette tourmente, le nouveau directeur général espère qu’il pourra aider son club à effectuer un nouveau départ.

«Nous sommes tournés vers l’avenir, a-t-il dit. Évidemment, des événements se sont produits que l’organisation aurait souhaité éviter. Je n’étais pas ici à ce moment-là. Je tente d’apporter un regard nouveau.»

Click, 13e directeur général de l’histoire du club, a été présenté aux médias et partisans de Houston, mardi. Il se joint à une organisation qui a dû se hâter pour pourvoir deux postes clés à quelques jours de l’ouverture du camp d’entraînement.

Âgé de 42 ans, Click a passé les trois dernières saisons à titre de vice-président des opérations baseball des Rays de Tampa Bay. Il a oeuvré pour cette organisation au cours des 14 dernières années. Il remplace Jeff Luhnow, suspendu pour une saison par le Baseball majeur puis congédié par les Astros, qui ont embauché la semaine dernière Dusty Baker, 70 ans, pour remplacer le gérant A.J. Hinch.

Le propriétaire des Astros, Jim Crane, a encensé l’expérience combinée de Click et Baker, qui se joignent à une équipe qui s’est inclinée en sept matchs devant les Nationals de Washington en Série mondiale.

«Ils ont tous deux une vaste expérience. Nous sommes sûrs de remporter un championnat — ou des championnats — sous leurs ordres.»

Click ne semble pas s’en faire avec la réputation de hors-la-loi des Astros. Le commissaire Rob Manfred a conclu que l’équipe avait utilisé du matériel électronique pour illégalement voler les signaux de leurs adversaires en 2017, année où ils ont gagné la Série mondiale, et de nouveau en 2018.

«Mon objectif est d’aider l’équipe à gagner cette année, a assuré Click. Le talent sur lequel nous comptons dans nos bureaux et sur le terrain me laisse croire que nous serons compétitifs pendant encore de nombreuses années.»

Diplômé de Yale, Click a écrit pour le site internet spécialisé en analyse statistique Baseball Prospectus pendant de nombreuses années avant de se joindre aux Rays, où il supervisait et dirigeait plusieurs aspects des opérations baseball, dont la recherche et le développement, la planification stratégique et les innovations.

Crane n’est pas inquiet de confier son équipe à quelqu’un qui n’a jamais été d.g. auparavant.

«Il a travaillé dans pratiquement tous les domaines. Il était prêt à occuper ce poste, a affirmé Crane. Avec son niveau d’expérience et les interactions que nous avons eues avec lui, je suis persuadé qu’il est le bon gars pour ce poste.»

«De gagner un championnat sera notre priorité, a ajouté Click. J’ai vraiment hâte d’apprendre à connaître Dusty et tous les autres membres des Astros afin de trouver la meilleure façon d’atteindre cet objectif.»

Dans son rapport, Manfred a dit de la culture d’entreprise des Astros qu’elle était «problématique». Sans commenter sur ce qui s’est fait dans le passé, Click a insisté sur le fait que la culture d’entreprise lui tient à coeur.

«Je prends cela très au sérieux. Nous allons faire tout en notre pouvoir pour démontrer que cette culture est centrée sur nos employés. Que nous allons créer le genre d’endroit où les gens veulent travailler, veulent s’engager.»

Crane a trouvé un nouveau directeur général et un nouveau gérant moins d’un mois après les sanctions annoncées le 13 janvier contre les Astros, qui ont également écopé d’une amende de 5 millions $ et été privés de leurs deux prochains choix de premier et deuxième tours.

Bras droit de Hinch en 2017 et gérant de champions de la Série mondiale en 2018, Alex Cora a quitté ses fonctions chez les Red Sox de Boston en raison de ce scandale. Quelques jours plus tard, Carlos Beltran, pointé du doigt pour son rôle dans la mise sur pied du stratagème des Astros, où il évoluait en 2017, a été congédié de son poste de gérant des Mets de New York avant d’avoir dirigé une seule rencontre.

Kristie Rieken, The Associated Press