Coronavirus: les responsables des Jeux de Tokyo tentent d’apaiser les craintes

TOKYO — Les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo ont de nouveau tenté jeudi d’apaiser les craintes liées à la possibilité que ces deux événements soient reportés ou annulés par la propagation rapide du coronavirus venant de la Chine.

Après avoir déclaré mercredi qu’il était «sérieusement inquiet» que le virus puisse perturber les compétitions olympiques et paralympiques, Toshiro Muto, le président-directeur général des Jeux a fait marche arrière jeudi et affiché une plus grande prudence.

Lors d’une conférence de presse avec des représentants du Comité international paralympique (CIP) jeudi, Muto a affirmé que les Jeux allaient avoir lieu comme prévu et ajouté que les gens devaient garder «la tête froide».

Craig Spence, le porte-parole du CIP, s’est fait plus direct encore, déclarant que la peur se propageait plus rapidement que le virus et qu’il était important d’étouffer cette peur.

Les Jeux olympiques s’amorceront le 24 juillet et les Jeux paralympiques, le 25 août.

Jeudi, les autorités japonaises ont rapporté 45 cas confirmés de personnes atteintes du virus, mais aucun décès.

Stephen Wade, The Associated Press