Blondin, Weidemann et Maltais font revivre la tradition canadienne

CALGARY — Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann sont habituées aux observations quant à leur différence de taille.

Weidemann a un bon pied de plus grand que sa coéquipière de cinq pieds deux. Le contraste est particulièrement frappant quand les deux sont au départ de la poursuite par équipe. Elles se sont toutefois servies de cette différence de taille pour établir des stratégies qui leur ont permis de remporter des Coupes du monde cette saison.

La poursuite en patinage de vitesse est similaire à ce qu’on voit en cyclisme sur piste. Deux équipes de trois patineurs prennent le départ sur les côtés opposés de l’ovale. Le chronomètre s’arrête quand le troisième patineur franchit le fil d’arrivée. L’aérodynamisme et de patiner sans heurts sont des éléments clés. La patineuse à l’avant produit un effet d’entraînement pour ses deux coéquipières, qui alterneront avec elle à tour de rôle dans la course de six tours.

«La plupart des équipes que vous voyez en poursuite sont constituées de patineuses de même gabarit, explique Blondin. C’est un avantage. Si vous avez quelqu’un qui est plus grand comme Izzy et qui ne peut pas se pencher autant que moi à l’avant, elle est moins aérodynamique à l’arrière. Mais parce que nous sommes si fortes individuellement et en raison de la façon dont nous préparons nos courses, nous avons été en mesure de tirer notre épingle du jeu.»

Les trois femmes tentent de remporter le premier titre mondial en poursuite par équipe pour le pays depuis 2011 le 14 février, à Salt Lake City. Mené par Christine Nesbitt, Kristina Groves, Cindy Klassen, Brittany Schussler et Shannon Rempel, le Canada avait gagné les titres mondiaux en 2007, 2009 et 2011.

Avant, elles tenteront d’engranger des médailles individuelles à la Coupe du monde de Calgary, vendredi et samedi. Elles sont inscrites aux 1500 et 3000 m.

Blondin et Weidemann viennent aux deuxième et troisième rangs mondiaux sur 3000 m, derrière la Tchèque Martina Sablikova. Blondin connaît la saison de sa vie avec 10 médailles, dont six d’or sur plusieurs distances.

«Je veux vraiment me contrer sur la poursuite, je crois vraiment que nous sommes l’une des meilleures équipes au monde, a dit Blondin. Nous l’avons prouvé cette saison. Ce sera l’un de nos objectifs aux prochains JO.»

Environ 200 athlètes de 20 pays se disputeront les titres aux 500, 1000, 1500, 3000 (dames) et 5000 m (hommes) ce week-end.

Donna Spencer, La Presse canadienne