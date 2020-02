Le Canadien a cédé l’attaquant Ryan Poehling au Rocket de Laval

MONTRÉAL — Le Canadien de Montréal a annoncé qu’il avait cédé l’attaquant Ryan Poehling à son club-école du Rocket de Laval.

La décision a été confirmée peu après l’heure du midi samedi, environ deux heures après que Claude Julien eut rencontré les médias pour une mêlée de presse à Brossard. Lors de sa rencontre avec les journalistes, Julien n’avait donné aucune indication à ce sujet.

En 27 parties avec le Canadien, Poehling a marqué un but et obtenu une mention d’aide avec un ratio défensif de moins-4. Avec le Rocket, il a amassé cinq buts et sept aides en 26 rencontres.

La décision pourrait aussi signifier le retour au jeu de l’attaquant Jonathan Drouin, à l’écart du jeu depuis le 15 novembre après s’être blessé à un poignet contre les Capitals de Washington.

Au fil de ses 19 premiers matchs, Drouin avait inscrit sept buts et huit aides.

Les deux grands rivaux s’affronteront pour une troisième fois cette saison et le Tricolore cherchera à signer un troisième gain en autant de tentatives. Le 5 octobre, à Toronto, le Canadien avait signé un gain de 6-5 en tirs de barrage. Trois semaines plus tard, au Centre Bell, les hommes de Claude Julien l’avaient emporté 5-2.

Les Maple Leafs (29-19-7) se présentent à Montréal au troisième rang de la section Atlantique, après une victoire de 5-4 en prolongation face aux Ducks d’Anaheim vendredi soir à Toronto.

La troupe de Sheldon Keefe compte 65 points, six de plus que le Canadien (26-23-7), qui a joué une rencontre de plus. Le Canadien se trouve aussi à six points du huitième rang du classement général de l’Association Est.

Si on ignore le statut de Jonathan Drouin et celui d’autres joueurs du Canadien comme Tomas Tatar et Victor Mete, il est assuré que les Maple Leafs devront se passer du gardien Frederik Andersen, blessé au cou, et du défenseur Cody Ceci, qui est à l’écart du jeu pour une période indéterminée en raison d’une blessure à une cheville.

Les Maple Leafs sont aussi privés des services du défenseur Morgan Rielly depuis la mi-janvier.

