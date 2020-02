MONTRÉAL — Le directeur sportif de l’Impact de Montréal, Olivier Renard, nie les informations selon lesquelles il aurait été impliqué dans un stratagème de commissions occultes impliquant un agent de joueurs qui secoue présentement le soccer belge.

La Radio Télévision Belge Francophone (RTBF) prétend notamment que Renard, alors qu’il était directeur sportif du Standard de Liège, aurait touché des commissions lors de transferts de clients de l’agent Dejan Veljkovic, le principal acteur du «footage». Les faits remontent aux saisons 2016 à 2018.

Selon la RTBF, l’agent signait un contrat classique avec un club dans le cadre d’un transfert et il facturait à gros prix des rapports de dépistage bidon lui permettant, non seulement, d’éluder l’impôt mais aussi de verser des rétro-commissions à certains intervenants du dossier.

Renard aurait ainsi touché deux fois un montant de 20 000 euros (30 000 $ CAN). Le président du Standard, Bruno Venanzi, a donc décidé de porter plainte pour infractions d’escroquerie, d’abus de confiance, de faux et d’usages de faux. Cette plainte a été déposée contre six personnes, dont Veljkovic et Renard.

«Aucune des accusations portées arbitrairement contre moi n’est correcte, a répliqué Renard dans une déclaration officielle. Je n’ai jamais perçu la moindre (rétro) commission sur quelque transfert que ce soit. L’entièreté des rémunérations obtenues durant ma carrière provient de versements réalisés par les clubs qui ont fait appel à mes services et constitue la stricte conséquence de mon travail. Ces informations diffamatoires et calomnieuses me portent préjudices. Elles affectent mes proches et nuisent à mon image. Je me réserve donc une réaction judiciaire à ce sujet.»

En échange d’un adoucissement de la peine, Veljkovic s’est engagé à collaborer avec la justice belge.

La Presse canadienne