Les Alouettes ajoutent quatre Québécois à leur formation défensive

MONTRÉAL — Danny Maciocia a tenu promesses. Le nouveau directeur général des Alouettes de Montréal avait promis de miser sur les footballeurs quéécois. C’est ce qu’il a fait mercredi, en annonçant l’ajout de quatre joueurs défensifs de la Belle Province à sa formation.

Ainsi, les plaqueurs David Ménard et Junior Luke, ainsi que les secondeurs Alexandre Gagné et Frédéric Chagnon se sont joints à l’équipe. Ménard, Luke et Chagnon ont tous joué sous les ordres de Macicocia avec les Carabins de l’Université de Montréal. Gagné a joué son football universitaire au sein du programme du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke.

Ménard a disputé 94 rencontres en carrière avec les Lions de la Colombie-Britannique, réussissant 18 sacs en plus de 55 plaqués. L’athlète de 29 ans de six pieds un, 259 livres, a aussi intercepté trois passes, en plus d’en rabattre six et de provoquer trois échappés. Le choix de quatrième tour (32e au total) en 2-14 a joué 10 matchs en 2019, ajoutant 12 plaqués et deux sacs à sa fiche.

Luke, 28 ans, arrive également de Vancouver. Le choix de premier tour (septième au total) en 2017 a joué 53 matchs au cours des trois dernières campagnes. L’athlète de six pieds trois, 291 livres, a réussi 25 plaqués et quatre sacs, a intercepté une passe et en a rabattue une autre.

Évoluant surtout au sein des unités spéciales chez les Roughriders de la Saskatchewan, Gagné (six pieds un, 230 livres) y a réussi 19 plaqués en 2019, qui lui ont conféré le huitième rang du circuit Ambrosie. En 2018, le footballeur de 28 ans avait terminé au premier rang dans la LCF avec 23 plaqués au sein des unités spéciales.

Également utilisé au sein des unités spéciales avec les Lions, Chagnon (six pieds quatre, 233 livres) a joué 17 matchs en 2019, obtenant six plaqués. En 51 rencontres dans la Ligue canadienne, le Montréalais de 28 ans a récolté 26 plaqués au sein des unités spéciales.

La Presse canadienne