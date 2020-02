Blue Jays: Vladimir Guerrero fils ressent moins de pression en 2020

DUNEDIN, Fla. — Vladimir Guerrero fils ressent moins de pression à l’approche de sa deuxième saison avec les Blue Jays de Toronto. Le fait d’avoir déjà passé cinq mois dans les ligues majeures y contribue certainement.

Guerrero a attiré l’attention des médias quotidiennement au printemps dernier, en tant que meilleur espoir du baseball. Il n’a pas tout à fait répondu aux attentes élevées, par contre.

Après avoir passé la saison morte en Floride et non en République dominicaine, le joueur de troisième but a dit se sentir mieux préparé.

«Je me sens vraiment plus à l’aise, a confié Guerrero via un interprète au complexe des Jays, samedi. La chimie est très bonne et toute l’équipe travaille fort.»

Guerrero a fait ses débuts le 26 avril. Il a conclu 2019 avec une moyenne de ,272, 15 circuits et 69 points produits, en 123 matches.

Le gaillard de 20 ans admet être devenu essoufflé vers la fin de la saison. Il s’est tourné vers la Floride pendant la saison morte.

«Ç’a été décidé en accord avec l’équipe, a dit Guerrero. Ici, je peux me concentrer sur l’entraînement, et je peux compter sur Scotty Weberg (qui est en charge du conditionnement, chez les Jays). Je voulais que ça me soit bénéfique, et c’est le cas.»

Voulant s’améliorer en défense, Guerrero a travaillé sur ses mouvements, latéraux et vers l’avant ou l’arrière, ainsi que sur son agilité.

Le gérant Charlie Montoyo estime que ça va rapporter.

«Il va certainement mieux se déplacer, a dit Montoyo. Je pense qu’il a manqué de carburant (l’an dernier), mais c’était la première fois qu’il jouait en septembre. C’est long pour les jeunes joueurs. Il a manqué d’énergie, il l’a dit. Il a aussi dit qu’il allait corriger ça.»

Guerrero l’a réitéré, samedi.

«J’ai l’impression que je pourrais facilement disputer 150 matches, a dit Guerrero. Je dois continuer à travailler ce printemps, mais j’espère pouvoir le faire.»

Les Blue Jays vont disputer un premier match en Ligue des pamplemousses samedi prochain, face aux Yankees de New York.

Melissa Couto, La Presse canadienne