Blue Jays: le 2e but Cavan Biggio a retenu des leçons de la saison 2019

DUNEDIN, Fla. — Cavan Biggio n’a jamais vraiment cru à la guigne de la deuxième année.

Le joueur de deuxième but des Blue Jays est trop occupé à préparer sa deuxième saison dans les majeures, sa première saison complète, en fait.

«Connaissez-vous le mauvais sort de ‘Madden’? Je pense que Pat Mahomes ne s’en est pas trop inquiété, a dit Biggio, en référence au quart vedette qui a figuré sur le devant du célèbre jeu vidéo, pour ensuite mener Kansas City à un triomphe au Super Bowl.

«Je ne m’en fais pas. J’ai juste en tête de dominer à chaque jour et d’essayer de m’améliorer. Et quand les matchs commencent, de jouer le plus intensément possible.»

Biggio a commencé 2019 avec Buffalo (AAA), puis il a fait ses débuts avec les Jays en mai.

Il a vécu ce que ce sont les moments creux quand on évolue au baseball majeur; le gros inconvénient, a-t-il dit, était que tout le monde le savait.

«Si vous avez une mauvaise séquence dans les mineures, vous et peut-être quelques autres gars de l’équipe le savez. Dans les grandes ligues, tout le monde le sait – les partisans, l’organisation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous mélanger.»

«Mais l’attitude de s’isoler de tout ça, de garder la tête baissée et d’essayer de s’améliorer par le travail, c’est vraiment important. Non seulement dans les ligues majeures, mais pour tout joueur de baseball.»

Biggio a frappé 16 circuits et 17 doubles, produisant 48 points, mais il a aussi été retiré 123 fois au bâton, en 100 matches. L’athlète de 24 ans a terminé l’année avec une moyenne au bâton de ,234.

«Vous apprenez à traverser des périodes et je pense que c’est important vu que la saison est si longue, a dit Biggio, ajoutant que dans les majeures, il y a plus d’infos disponibles pour aider les joueurs à naviguer les hauts et les bas. Plusieurs choses peuvent arriver, mais il y a aussi beaucoup d’ajustements que vous pouvez faire.»

Le gérant Charlie Montoyo pense que Biggio et les autres jeunes vedettes des Blue Jays bénéficieront de l’expérience acquise la saison dernière.

Il est enthousiasmé par ce groupe incluant notammant Biggio, l’arrêt-court Bo Bichette et le troisième but Vladimir Guerrero fils.

«J’ai hâte de les voir à l’oeuvre pendant une saison complète», a déclaré Montoyo.

Montoyo s’attend également à ce que Biggio assume davantage un rôle de leadership, après s’être familiarisé avec ses coéquipiers la saison dernière.

Il considère Bichette comme un type qui va mener par l’exemple. Selon lui, c’est Biggio qui va être plus enclin à prendre la parole.

«Ils jouent tous les deux de la bonne façon, ce qui fait partie d’être un leader, a dit Montoyo. Mais Biggio, dans le vestiaire, il parle plus que Bo. Ils sont un peu différents à ce niveau alors que sur le terrain, ils ont le même profil. Ils se complètent.»

Melissa Couto, La Presse canadienne