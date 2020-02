Jay Bouwmeester poursuit sa convalescence après son malaise cardiaque

SAINT-LOUIS — Le défenseur Jay Bouwmeester des Blues est de retour à St. Louis et se rétablit d’un malaise cardiaque survenu pendant un match la semaine dernière.

Les Blues ont publié un communiqué de Bouwmeester, ses premiers commentaires publics depuis qu’il s’est effondré sur le banc des joueurs pendant la première période du match contre les Ducks à Anaheim, le 11 février.

Bouwmeester a mentionné qu’il était rentré à St. Louis, dimanche, après avoir été soigné dans un hôpital d’Anaheim. Il a été opéré vendredi pour implanter un défibrillateur afin de rétablir le rythme normal de son cœur.

Bouwmeester venait de compléter une présence sur la patinoire contre les Ducks lorsqu’il s’est effondré sur le banc. Le joueur originaire d’Edmonton était inconscient et les médecins ont rapidement utilisé un défibrillateur pour rétablir son rythme cardiaque. Bouwmeester a repris connaissance avant d’être conduit en ambulance à l’hôpital.

Le match a été reporté et sera repris le 11 mars.

«Je tiens à remercier sincèrement tous les soigneurs des Blues et des Ducks, ainsi que tous les premiers répondants, le personnel médical d’Anaheim et l’équipe de l’UCI Medical Center pour leurs actions rapides le 11 février, a écrit Bouwmeester. Notre famille a ressenti le soutien de la grande famille de la Ligue nationale de hockey et de la ville de St. Louis pendant cette période. Nous avons tous été grandement réconfortés par votre réel intérêt.»

«Dimanche soir, je suis rentré à St. Louis et je suis sur la voie du rétablissement. Ma femme et mes filles sont éternellement reconnaissantes du soutien de tous et nous continuerons d’avoir une attitude positive pour notre avenir.»

