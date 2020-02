Les audiences de Groupe Yvon Michel devant la RACJ sont commencées

MONTRÉAL — Les audiences du Groupe Yvon Michel devant le tribunal administratif de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) se sont amorcées, mardi matin, au palais de justice de Montréal.

La RACJ reproche à GYM d’atteinte au bon renom du sport, d’exercice d’un permis au bénéfice d’un tiers, de la présence d’un groupe criminalisé à des événements, ainsi que d’organisation d’un combat concerté.

Les faits reprochés au promoteur montréalais sont en lien avec deux galas organisés conjointement avec New Era Fighting, en mai et septembre 2019.

La RACJ a amorcé ses représentations avec Mario Lacroix, directeur général adjoint des sports de combats à la Régie. C’est lui qui a présenté le dossier au contentieux de l’organisme à la suite de ce qui lui apparaissait comme des irrégularités aux règles.

M. Lacroix a notamment fait valoir que des membres de groupes de motards criminalisés se trouvaient à l’intérieur du périmètre de sécurité érigé autour du ring lors de l’événement du 20 septembre au centre Pierre-Charbonneau à Montréal, soit dans les sièges réservés au promoteur de la soirée. Il a également noté la présence de deux services de sécurité différents lors de cet événement, alors qu’un seul est habituellement habilité à le faire.

Le témoin a aussi admis que ces sièges réservés étaient associés à un prix de vente, ce qui aurait dû faire réagir la RACJ au moment d’approuver le plan de la salle. Ces sièges sont habituellement des billets de faveur selon les règles en vigueur, a indiqué M. Lacroix, qui ne pouvait toutefois pas confirmé si ces billets avaient été vendus ou non.

M. Lacroix a aussi admis que le fait que le plan de la salle avait été approuvé était une erreur de bonne foi de la RACJ, qui l’assume entièrement.

Il s’est également longuement attardé sur ce qu’il estime être un combat concerté. Le combat visé est celui organisé entre l’homme fort et animateur Hugo Girard et le spécialiste des arts martiaux mixtes Patrick Côté, dont les profits devaient être remis à un organisme caritatif. M. Lacroix a fait valoir que selon les règles en vigueur, si un combat n’est pas professionnel, il doit être sous l’égide d’un organisme gouvernemental habilité à sanctionner des sports de combats.

Il a aussi rappelé qu’il avait exigé à son personnel sur place de s’assurer que le combat ait lieu sans leur présence, soit au début ou à la fin du gala présenté au centre Pierre-Charbonneau. Le promoteur s’est plié à cette demande: le combat a eu lieu à la fin de la soirée. M. Lacroix a indiqué qu’en plus d’une occasion, la RACJ avait suggéré à Yvon Michel de vérifier auprès de ses avocats si un tel combat répondait aux règles en vigueur.

Finalement, M. Lacroix a expliqué que New Era Boxing, particulièrement son principal dirigeant, Yan Pellerin, ne détenait pas de permis annuel d’organisation d’événement de boxe et que GYM aurait donc prêté sa licence. L’avocat de GYM, Me Martin Pichette, a alors évoqué plusieurs galas organisés conjointement par des organisations n’ayant pas de permis annuel, plus particulièrement les clubs de hockey junior les Cataractes de Shawinigan et l’Océanic de Rimouski, qui participent à l’organisation du groupe Eye of the Tiger Management.

Les délibérations se poursuivent en après-midi. Le témoignage du président de GYM, Yvon Michel, qui réfute toutes les allégations, est attendu demain. Michel ne fera aucune déclaration avant d’avoir fait son témoignage.

Frédéric Daigle, La Presse canadienne