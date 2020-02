Stanton: J’aurais frappé 80 circuits ou plus si j’avais su quel tir s’en venait

TAMPA, Fla. — Le frappeur étoile des Yankees de New York Giancarlo Stanton s’est permis de rêver un peu en s’imaginant profiter du même système frauduleux déployé par les Astros de Houston.

«Si j’avais su ce qui s’en venait en 2017, j’aurais probablement frappé 80 circuits ou plus», a-t-il dit mercredi.

Stanton a dit partager l’opinion de son coéquipier Aaron Judge, comme quoi les Astros devraient être dépouillés de leur titre de la Série mondiale en 2017 et qu’ils trichaient toujours pendant la saison 2019.

Le Baseball majeur a conclu que les Astros ont utilisé des caméras pour voler les signaux des receveurs adverses en 2017, pendant les séries, et en 2018.

«Ils ont fait leur enquête et il a été conclu hors de tout doute qu’ils ont triché cette saison-là, ce qui signifie que ce qu’ils ont accompli devrait être rayé des livres d’histoire, a dit Stanton. Si vous trichez d’une autre manière pendant la saison, vous ne pouvez même pas jouer en séries. C’est la même chose.»

Le propriétaire des Astros, Jim Crane, a affirmé en conférence de presse la semaine dernière qu’il n’était pas en mesure de quantifier l’impact du système de vols de signaux.

Les Astros ont vaincu les Yankees en sept matchs lors de la série de championnat de la Ligue américaine en 2017, remportant leurs quatre matchs à domicile. Ils ont ensuite battu les Dodgers de Los Angeles en sept parties en Série mondiale.

Le gérant des Astros, AJ Hinch, et le directeur général Jeff Luhnow ont été suspendus pour une saison chacun, puis ont été congédiés par l’équipe. Les Astros ont écopé une amende de cinq millions $ US et ont été dépouillés de leurs deux prochains choix de première et deuxième rondes.

Le commissaire du Baseball majeur, Rob Manfred, a déclaré dimanche qu’il n’était pas certain à 100% que les Astros avaient triché ou non en 2019, mais qu’il croyait qu’ils ne l’avaient pas fait. Les Yankees ont à nouveau perdu en série de championnat face aux Astros.

«Dans ce genre de situation, je ne crois pas que vous allez arrêter tant que vous n’avez pas été pris la main dans le sac», a dit Stanton.

Les joueurs des Astros n’ont pas été punis par le Baseball majeur.

«Je ne crois pas que les sanctions contre les joueurs ont été assez sévères, a ajouté Stanton. En fin de compte, si les joueurs ne sont pas punis, ils n’ont pas de raison d’arrêter.»

Stanton croit aussi que les Astros ont fait «un très mauvais travail» quand ils ont tenté d’expliquer ce qui s’est produit.

«Nous savons qu’ils n’ont pas pris la peine de s’excuser ou d’expliquer leur version des faits, et ça paraît dans leurs réponses, a dit Stanton. Vous connaissez les répercussions de ce type d’agissement. Vous êtes seulement désolés parce que vous avez finalement été pris la main dans le sac. Vous tentez de gérer la tempête et non de régler le problème.»

Mark Didtler, The Associated Press