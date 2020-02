Ottawa lancent les hostilités en échangeant Pageau et Namestnikov

MONTRÉAL — Les Sénateurs d’Ottawa ont lancé les hostilités de façon spectaculaire lors de la dernière journée pour effectuer des échanges dans la Ligue nationale de hockey lundi, cédant deux attaquants, dont le populaire Jean-Gabriel Pageau, en retour de choix au repêchage.

Pageau est passé aux Islanders de New York en retour de trois choix, dont deux conditionnels, en matinée. Plus tôt en journée, les Sénateurs avaient cédé l’attaquant Vladislav Namestnikov à l’Avalanche du Colorado contre un choix de quatrième ronde en 2021.

Pour Pageau, 27 ans, les Sénateurs ont obtenu un choix de premier tour conditionnel en 2020, un choix de deuxième ronde en 2020 et un de troisième ronde en 2022, également conditionnel. Le choix de premier tour de 2020 sera transféré en 2021 s’il aboutit parmi les trois premiers lors de la séance de sélection de juin prochain à Montréal. Celui de troisième ronde en 2022 passera aux Sénateurs seulement si les Islanders gagnent la coupe Stanley cette saison.

L’un des joueurs les plus convoités alors qu’approchait la date limite des transactions, Pageau, un choix de quatrième tour en 2011, en était à sa huitième campagne avec l’équipe de sa ville natale. En 60 rencontres en 2019-20, il a amassé 24 buts, soit cinq de plus que son plus fort total en carrière, réalisé en 2015-2016 en 82 matchs. Par ailleurs, il totalisait 40 points, trois de moins que son sommet en carrière, qui remonte à la même saison.

En carrière, Pageau a pris part à 428 matchs dans la LNH et inscrit 87 buts et 182 points. En 35 matchs éliminatoires, il a ajouté 12 buts et quatre aides.

Quant à Namestnikov, il en sera à une troisième formation cette saison. Après avoir joué deux matchs sans obtenir un seul point avec les Rangers de New York, cet ancien choix de première ronde du Lightning de Tampa Bay en 2011 avait été échangé aux Sénateurs le 7 octobre contre le défenseur Nick Ebert et un choix de quatrième tour en 2021.

Avec les Sénateurs, il avait obtenu 13 buts et 12 aides en 54 matchs.

Par ailleurs, les Hurricanes de la Caroline ont mis la main sur l’attaquant Vincent Trocheck, des Panthers de la Floride, en retour de quatre joueurs, dont les attaquants Erik Haula et Lucas Wallmark.

Âgé de 26 ans, Trocheck en est à sa septième saison dans la LNH. En 55 rencontres cette année, il a obtenu 10 buts et 26 aides.

De leur côté, les Penguins de Pittsburgh ont ajouté de l’expérience à leur formation en faisant l’acquisition de Patrick Marleau des Sharks de San Jose en retour d’un choix de troisième ronde. Cette sélection sera transférée en choix de deuxième tour si les Penguins gagnent la coupe Stanley.

Les Maple Leafs de Toronto ont ajouté de la profondeur à la ligne bleue en obtenant Calle Rosen de l’Avalanche contre le gardien Michael Hutchinson, tandis que Wayne Simmonds est passé des Devils du New Jersey aux Sabres de Buffalo en retour d’un choix en 2021.

Par ailleurs, un autre joueur fort convoité, l’attaquant Chris Kreider semble destiné à demeurer avec les Rangers de New York. Kreider a signé un contrat de sept ans avec la formation new-yorkaise, d’une valeur moyenne annuelle de 6,5 M$ US.

La Presse canadienne