Dans l’adversité, les joueurs de l’Impact ont étalé leur côté batailleur

MONTRÉAL — Les joueurs de l’Impact de Montréal sont sortis au compte-gouttes — et en très petit nombre d’ailleurs — pour rencontrer les journalistes qui les attendaient près du vestiaire de l’équipe, mercredi. Rien à voir avec une sensation de déception quelconque, mais plus avec un urgent besoin de réénergiser leur corps après un vaillant effort qui n’est pas demeuré vain.

Blanchis pendant plus de 155 minutes de jeu, forcés à jouer sur les talons et à protéger leur moitié de terrain plus souvent qu’autrement, les hommes de Thierry Henry ont trouvé le moyen d’atteindre les quarts de finale du tournoi de la Ligue des Champions de la Concacaf après un match nul de 0-0 contre le Deportivo Saprissa, devant 21 505 spectateurs au Stade olympique.

«Nous n’avons pas eu le même pourcentage de possession qu’eux, mais nous ne leur avons rien laissé. Nous avons été solides pendant tout le match», a analysé le milieu de terrain Samuel Piette.

«Nous avons changé de système de jeu à quelques reprises durant le match et nous nous sommes ajustés à chaque fois. Dans les dernières minutes, nous avons senti que la foule était derrière nous. Ça nous a aidé et nous sommes très contents de passer en quart de finale.»

Ce score final de 2-2 au total des buts marqués s’est concrétisé malgré l’absence de plusieurs éléments-clé dont un, le défenseur et capitaine Jukka Raitala, qui a dû abdiquer après la première demie.

Orji Okwonkwo et Lassi Lappalainen, deux athlètes capables d’apporter du dynamisme à l’attaque montréalaise, étaient aussi au rancart.

Toutefois, contrairement au duel aller où il avait dû gaspiller deux changements pendant la première demi-heure de jeu, Henry a bénéficié d’une plus grande marge de manœuvre et a pu ajouter des forces fraîches au cours des 25 dernières minutes de l’affrontement.

«Ç’a été beaucoup plus facile parce que nous avons pu compter sur des joueurs frais et dispos (en deuxième demie)», a noté le milieu de terrain Amar Sejdic.

«J’ai eu besoin d’un remplaçant et Saphir (Taïder) s’est présenté et a fait de l’excellent travail. (Anthony) Jackson-Hamel est arrivé plus tard et a fait une grande différence. Chaque fois que vous pouvez profiter d’une telle énergie, ça redonne vie à l’équipe. La semaine dernière, vous pouviez voir que nous avions beaucoup de difficultés et que nous aurions eu besoin de ce changement pour faire la différence.»

Invité à préciser ce qu’il avait vu de ses joueurs lors de ses deux premiers matchs à la barre de l’équipe, Henry a mis en avant-plan leur attitude de batailleurs.

«On a réussi à jouer contre une équipe qui, encore une fois, nous a forcés à aller jusqu’au bout du match au niveau physique. Quand vous regardez Shamit Shome à la fin qui s’étire parce qu’il a des crampes. Romell (Quioto) n’était pas loin des crampes. Ça s’est passé au match là-bas», a d’abord rappelé Henry.

«Encore une fois, je vais revenir sur le fait qu’on a parlé depuis le début; on n’a que deux matchs dans les jambes. Donc, terminer un match comme ça et de voir mon équipe se battre jusqu’à la fin, à l’aller et au retour, je n’ai rien à leur dire sur ce plan. Même s’il y a des choses, bien sûr, qu’il va falloir corriger. Mais au niveau de la combativité et de l’envie, il n’y a rien à redire.»

Deux matchs ne font évidemment pas une saison, mais selon Sejdic, l’équipe affiche une belle unité.

«Ces résultats démontrent notre esprit de corps. Je pense que nous bâtissons une culture forte et importante. Nous avons obtenu le résultat que nous espérions loin de notre domicile, dans un environnement hostile, pour donner de l’espoir à nos partisans et montrer que nous sommes prêts à nous battre jusqu’à la dernière minute.»

Michel Lamarche, La Presse canadienne