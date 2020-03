Hugo Houle est confronté à tout un casse-tête à cause du coronavirus

MONTRÉAL — Le Québécois Hugo Houle est confiné à sa résidence de Monaco pour les 14 prochains jours en raison de la menace du coronavirus, ce qui signifie qu’il s’absentera de l’épreuve cycliste Paris-Nice, qui doit se dérouler à compter de dimanche.

Houle, de Sainte-Perpétue, a appris en même temps que tout le monde, jeudi, que son équipe, Astana, suspendait ses activités jusqu’au 20 mars à cause de la menace du COVID-19.

L’équipe kazakhe n’a toutefois pas transmis de directive particulière afin de limiter les risques de contracter le virus, a précisé le cycliste âgé de 29 ans.

Houle, qui effectue de nombreuses sorties d’entraînement entre Monaco et l’Italie voisine — le pays européen le plus touché à l’extérieur de l’Asie, avec un total de 148 décès en date de jeudi soir —, n’a pas noté de scénario apocalyptique jusqu’ici. Ainsi, dit-il, les routes sont toujours aussi achalandées, les villages côtiers sont toujours aussi bondés et personne ne porte de masque.

Il a assuré du même souffle qu’il n’y a pas de panique pour l’instant en France, ni dans les autres pays limitrophes. Houle a d’ailleurs pris part à une compétition le week-end dernier en Belgique, où tout s’est déroulé normalement.

Ainsi, si la situation ne s’aggrave pas en Europe à court ou moyen terme, Houle compte se remettre en jambe pour prendre part aux cinq épreuves belges qui auront lieu plus tard ce mois-ci, à compter du Gand-Wevelgem le 29 mars.

Il enchaînerait ensuite avec le Tour des Flandres et le Paris-Roubaix, avant de reprendre son rôle de soutien auprès du meneur d’Astana, Jakob Fuglsang, lors des ‘Ardennaises’.

Puis, si tout se déroule bien, sa saison culminera avec le Tour de France, du 27 juin au 19 juillet, et les Jeux olympiques de Tokyo, dont l’épreuve sur route et le contre-la-montre individuel sont prévus, pour l’instant, les 25 et 29 juillet, dans l’ordre.

Alexandre Geoffrion-McInnis, La Presse canadienne