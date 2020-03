PGA: les golfeurs canadiens gardent leur routine au Championnat des joueurs

PONTE VEDRA BEACH, Fla. — Malgré la propagation du coronavirus, les golfeurs canadiens poursuivent leurs activités comme d’habitude sur le circuit de la PGA.

Les cinq Canadiens présents cette semaine au Championnat des joueurs tentent de ne pas laisser la crise sanitaire influer sur ce qu’ils font sur le parcours.

«Je ne suis pas trop inquiet à ce sujet, a déclaré Corey Conners de Listowel, en Ontario. Je fais des recherches et ce n’est évidemment pas quelque chose que vous voulez attraper ou répandre, mais je pense que le circuit fait du bon travail. Je me sens plutôt en sécurité.»

Conners a dit que la PGA a été en contact avec les joueurs et coordonne les efforts avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis.

Une note a circulé parmi les joueurs cette semaine disant qu’il y aura une signalisation sur le parcours indiquant que les golfeurs peuvent choisir de ne pas signer d’autographes et de limiter les contacts avec les partisans.

L’an dernier, le Championnat des joueurs a attiré près de 200 000 amateurs, dont 67 % venant de l’extérieur de la région, selon les responsables du tournoi.

L’événement se déroule dans le nord de la Floride sur la côte atlantique, à environ 40 minutes de route de Jacksonville.

Lundi, le ministère de la Santé de la Floride a déclaré que toute personne ayant voyagé en Chine, en Iran, en Italie ou en Corée du Sud devrait s’isoler pendant 14 jours.

Ryan Hart, qui en est à sa deuxième année comme directeur du tournoi, travaille «en étroite collaboration» avec diverses entités gouvernementales.

Le tournoi a ajouté plus de 40 stations de désinfection des mains sur le parcours et augmenté les messages sur le site et les réseaux sociaux.

«C’est au jour le jour. En ce moment, nous jouons au golf, a déclaré Hart, qui est originaire de Winnipeg. C’est quelque chose sur lequel vous travaillez chaque jour avec les gouvernements, avec les communications, et vous partez de là. Tout ce que nous pouvons faire, c’est être préparés.»

La semaine dernière, le PGA Tour a déclaré qu’il n’y aurait aucun changement d’horaire prévu au-delà de ce qui avait été décidé avec le PGA Tour China, où le début de la saison 2020 a été retardé.

Le commissaire de la PGA, Jay Monahan, a déclaré mardi que le circuit a développé une unité commerciale dirigée par le directeur médical et le directeur administratif de la tournée.

«Nous avons assemblé une grande équipe pour bien comprendre le coronavirus et ses implications dans toutes les facettes de notre entreprise, a déclaré Monahan. Je pense qu’il va sans dire que la santé, la sécurité, le bien-être de nos joueurs, de nos fans, de nos tournois, de tous ceux qui sont impliqués dans notre écosystème sont de la plus haute importance. »

La PGA devrait présenter le Championnat par trou Dell à Austin au Texas dans deux semaines, même si le festival South by Southwest, qui se déroule dans la même ville, vient d’être annulé.

«Nous nous assurons de pouvoir organiser cet événement, a dit Monahan. Il y a différentes façons de gérer un événement concernant la participation des fans, mais nous sommes toujours confiants que nous serions en mesure de gérer l’événement.»

Roger Sloan de Merritt, en Colombie-Britannique, Adam Hadwin d’Abbotsford, en Colombie-Britannique et Mackenzie Hughes de Dundas, en Ontario, ont tous de jeunes enfants et ont exprimé divers niveaux de préoccupation cette semaine.

«Je pense qu’il y a raison de s’en préoccuper mais en même temps, c’est comme d’autres virus qui surviennent, a dit Hughes. Dans une certaine mesure, la vie va continuer. Si tout le monde restait à l’intérieur pendant deux mois, je ne sais pas à quoi ça ressemblerait.»

Le Masters est le premier tournoi majeur au calendrier, en avril. Les organisateurs ont déjà conseillé aux gens se rendant à Augusta de suivre les précautions établies par le CDC et d’autres organisations.

Le Championnat de la PGA doit avoir lieu du 14 au 17 mai au TPC Harding Park, à San Francisco. Dimanche, on a annulé l’Omnium BNP Paribas à Indian Wells. Mardi, le comté de Santa Clara a interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes, y compris les matches des Sharks de San Jose.

Le premier tournoi majeur de la LPGA, l’ANA Inspiration, est prévu du 2 au 5 avril à Rancho Mirage, à seulement 15 minutes d’Indian Wells.

La LPGA a annulé trois événements en Asie, mais son calendrier nord-américain reste inchangé.

Le Championnat des joueurs débutera jeudi au TPC Sawgrass. Nick Taylor d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, y est l’autre Canadien en lice.

Adam Stanley, La Presse canadienne