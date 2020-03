Un deuxième joueur du Jazz de l’Utah est testé positif au coronavirus

Ça se voulait une plaisanterie: plus tôt cette semaine, avant de quitter une disponibilité médias après un entraînement, Rudy Gobert a touché tous les micros et les magnétophones se trouvant sur une table devant lui – les outils de travail des journalistes couvrant le Jazz.

C’est moins drôle depuis que deux joueurs de son club ont été testés positifs au coronavirus.

Gobert est le premier joueur de la NBA à avoir reçu un test positif, a déclaré à l’AP une personne au courant du dossier.

Jeudi, Gobert, un Français de 27 ans, a écrit ceci sur Twitter, en fin d’après-midi:

«Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont témoigné du soutien au cours des 24 dernières heures. Pas mal d’émotions m’ont traversé depuis mon diagnostic… principalement l’anxiété, la peur et même la honte, par moment.

«Je souhaiterais d’abord m’excuser publiquement auprès des gens que je pourrais avoir mis en danger. Je ne pensais vraiment pas être porteur de cette pathologie. J’ai manqué de discernement et je le reconnais. J’espère que cette histoire pourra servir à en éviter d’autres, en démontrant tout le sérieux qu’il nous faut adopter dans ces circonstances.

«Je suis actuellement entre de bonnes mains et tâcherai de me rétablir rapidement. Je vous encourage à faire tout le nécessaire pour préserver votre santé. Merci encore pour votre soutien.»

Une deuxième source avance que Donovan Mitchell, coéquipier de Gobert, a été testé positif lui aussi.

«Suite au test positif (de mercredi), les responsables de la santé de l’Oklahoma ont testé tous les joueurs de l’équipe et le personnel les accompagnant, ce qui a mené à un résultat positif supplémentaire pour un joueur du Jazz, a déclaré le club de l’Utah par communiqué, jeudi. Nous travaillons en étroite collaboration avec le Center for Disease Control, l’Oklahoma, les responsables de l’État de l’Utah et la NBA pour surveiller leur santé et choisir la meilleure voie à suivre.»

Le Jazz n’a pas confirmé que Gobert et Mitchell sont les deux tests positifs.

Mercredi, un match qui devait opposer le Jazz au Thunder, à Oklahoma City, a été annulé alors qu’il était sur le point de débuter.

Detroit fait partie des cinq équipes ayant affronté le Jazz depuis le début de mars, les autres étant Boston, Toronto, New York et Cleveland.

Tous les joueurs, entraîneurs et certains membres du personnel des Raptors ont reçu la directive d’observer une quarantaine de 14 jours.

Les Wizards de Washington, qui ont joué à Salt Lake City le 28 février, vont mettre leurs joueurs, leurs entraîneurs et le personnel des opérations basketball en quarantaine pendant trois ou quatre jours.

Mardi, Washington a joué contre les Knicks. Les Wizards ont déclaré que les joueurs, entraîneurs et personnel des opérations basket présentant des symptômes ressemblant à la grippe seront testés pour le coronavirus.

– Gobert a partagé le terrain avec 50 joueurs adverses dans ces matches, ainsi que 15 arbitres.

– L’un des arbitres était Courtney Kirkland, qui devait travailler lors du match Nouvelle-Orléans – Sacramento, mercredi. Le match a été annulé parce qu’il avait été sur le terrain avec Gobert deux soirs plus tôt.

– Mentionnons aussi tous les préposés au ballon, employés des statistiques, les agents de sécurité et autres employés.

– De plus, il y a les coéquipiers de Gobert et les entraîneurs et le personnel du Jazz. Et tous ceux avec qui il a pris l’avion ces derniers jours. Ou qui étaient dans le même ascenseur. Ou qui ont mangé avec lui, ou qui lui ont serré la main. Ainsi de suite.

L’interruption de la saison de la NBA pourrait coûter aux équipes des centaines de millions $.

Médicalement, les équipes qui ont affronté Gobert ces derniers jours seront probablement confrontées à des tests. Et certains des journalistes couvrant le Jazz ont dit qu’ils allaient se faire tester pour la COVID-19, juste au cas où.

Le coronavirus a été qualifié de pandémie par l’Organisation mondiale de la santé mercredi, quelques semaines après le début d’une propagation mondiale qui a fait des ravages, avec plus de 100 000 personnes malades, et plus de 4 000 personnes qui en ont péri.

Pour la plupart des gens, le coronavirus provoque des symptômes légers ou modérés, tels que de la fièvre et de la toux. Pour certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé existants, cela peut provoquer des maladies plus graves, notamment une pneumonie.

La grande majorité des gens se remettent du nouveau virus. Selon l’OMS, les personnes atteintes légèrement se rétablissent en deux semaines environ, tandis que celles atteintes plus sérieusement peuvent prendre de trois à six semaines pour récupérer.

«Tout le monde dans la ligue devrait être préoccupé, a dit l’entraîneur des Pistons de Detroit, Dwane Casey. Et ça va au-delà du basketball. Nous devons tous prendre soin de nous-mêmes et de notre prochain.»

Tim Reynolds, The Associated Press