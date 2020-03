Mark Shapiro et les Blue Jays: la santé et la sécurité avant tout

DUNEDIN, Fla. — Le président et chef de la direction des Blue Jays de Toronto, Mark Shapiro, dit qu’il est trop tôt pour savoir à quel point la saison du baseball majeur sera affectée par la propagation du COVID-19, mais que la préoccupation de l’équipe devrait être la santé et la sécurité des fans, des joueurs et du personnel.

Shapiro a rencontré les médias vendredi au complexe des Jays au lendemain de l’annonce, par les ligues majeures, que les opérations sont suspendues pour une période indéfinie, en réponse à la propagation du coronavirus.

Comme de nombreux dirigeants sportifs, Shapiro tente de cerner comment gérer une semaine sans précédent. Un peu partout dans le monde, des événements et des circuits majeurs ont été reportés ou annulés à cause du coronavirus.

«Quand nous avons rencontré les joueurs ce matin, nous avons souvent dit que nous ne pouvons pas vraiment les informer en profondeur, car nous avons peu de réponses pour l’instant», a mentionné Shapiro.

Dans l’immédiat, les Blue Jays peuvent essayer d’aider à ralentir la propagation du virus.

«Principalement, et de façon évidente, ça veut dire de ne pas tenir d’événements encourageant la présence de foules», a t-il déclaré.

Au départ, Shapiro a été déçu de la décision d’annuler le reste de l’entraînement printanier et de repousser le début de la saison régulière d’au moins deux semaines.

Les Blue Jays étaient sur une lancée dans la Ligue des pamplemousses. Ils portaient le regard vers le 26 mars, moment où ils devaient entamer la saison 2020 à domicile, contre les Red Sox de Boston.

«J’ai eu un moment où, de façon égoïste, j’étais assez triste. Je voulais continuer de voir les gars évoluer, a dit Shapiro. Peu après, j’ai commencé à penser aux défis plus larges auxquels nous faisons face, comme société. Je me suis concentré dès lors sur ce que nous devons faire comme industrie, en tant qu’équipe et en tant qu’individus.»

Shapiro s’attend à avoir un portrait plus clair d’ici 72 heures, suite à des rencontres qui vont impliquer le commissaire et l’Association des joueurs.

«Nous pensons évidemment au long terme mais pour l’instant, je ne suis pas en mesure de dire ce que ça représente, le long terme.»

La Presse canadienne