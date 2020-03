Triathlon Canada suspend sa saison pour six semaines en raison de la COVID-19

Triathlon Canada a décidé de suspendre sa saison pour six semaines en raison de la pandémie de COVID-19, mais l’organisme envisage d’aller de l’avant avec les événements de Championnat du monde, prévus cet été dans deux villes canadiennes.

Triathlon Canada a fait savoir par l’entremise d’une déclaration, vendredi soir, qu’elle allait suspendre sa saison jusqu’au 30 avril.

«Alors que la situation évolue rapidement au Canada et partout dans le monde, nous estimions qu’il était plus prudent de veiller à ce que nous collaborions à protéger nos communautés et nos concitoyens vulnérables, a déclaré Triathlon Canada.

«Notre objectif est de nous assurer que la saison de course soit couronnée de succès, notamment en organisant les événements de Championnat du monde à Montréal et à Edmonton, plus tard cet été. Nous espérons qu’en prenant des mesures de précaution supplémentaires, nous pourrons tous être de retour sur une ligne de départ dès que possible.»

La grande finale de la Fédération internationale de triathlon (ITU) est prévue du 21 au 23 août, à Edmonton.

Montréal doit accueillir les Championnats du monde de paratriathlon de l’ITU, le 24 juin.

Les Championnats du monde de paratriathlon devaient se tenir le 2 mai à Milan, mais l’ITU a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle reporterait l’événement et qu’elle le déplacerait à Montréal en raison de la propagation de COVID-19 en Italie.

La Presse canadienne